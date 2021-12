Pepco w Nowych Bielawach zmieni wystrój i logo

Pepco w galerii Nowe Bielawy w Toruniu czeka metamorfoza. Najemca zdecydował się na najem dodatkowej powierzchni oraz remodeling przestrzeni handlowej i nowe logo.

Pepco w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu powiększa swoją powierzchnię.

Zmieni się wystrój sklepu, layout lokalu, komunikacja wizualna, a także logo.

– Metamorfoza Pepco będzie jedną z największych z zapowiadanych na przyszły rok w tenant-mixie toruńskiego centrum handlowego. Dzięki podpisanemu aneksowi, najemca znacznie powiększy sklep, ale także wprowadzi do obiektu jego nowy koncept. Prace adaptacyjne mają ruszyć w I kwartale przyszłego roku, a reopening po zmianach zaplanowano na wiosnę 2022 r. – informuje Karolina Nitowska, leasing manager w Newbridge.

Nowy wystrój i logo

Jakich zmian można się spodziewać? Przede wszystkim zmieni się wystrój sklepu i jego logo. To w nowej wersji ma być bardziej nowoczesne i budujące tożsamość marki, a także nieść skojarzenia z marką rodzinną, troskliwą, bliską i podążającą za najnowszymi trendami, informuje sieć.

Ponadto, przebudowie ulegnie layout lokalu. Pepco wprowadzi także kilka udoskonaleń, które pomogą klientom m.in. w poszukiwaniu konkretnych produktów. W planach jest też powiększenie strefy przemysłowej oraz wstawienie nowych regałów przeznaczonych na prezentację produktów do domu.

Sama komunikacja wizualna w sklepie ma być bardziej czytelna. Pojawi się dużo zdjęć produktów widocznych w użyciu, co jest szczególnie ważne w przypadku ubrań, które będzie można zobaczyć bezpośrednio na sylwetce. Zmiany czekają również samą ofertę. Ta w Nowych Bielawach, podobnie jak w całym łańcuchu sieci Pepco, ma być poszerzona.

– Pepco to od lat jeden z kluczowych najemców Nowych Bielaw, a zarazem największy w segmencie retail value. To również kolejny wieloletni partner biznesowy, który decyduje się na rozwój współpracy z Newbridge, a co za tym idzie najem dodatkowego metrażu, wprowadzenie nowego konceptu i remodeling sklepu – mówi Karolina Nitowska.