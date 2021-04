Perła architektury gregoriańskiej wraca do gry

Po 2 latach wielkiego remontu gregoriański Carton House otworzy drzwi dla gości hotelowych. Obiekt znalazł się bowiem w portfolio marki Fairmont.

Carton House, jeden z zabytkowych domów wiejskich znajdujących się w Irlandii, należał do wpływowej, arystokratycznej rodziny FitzGerald, a obecnie jego dumnym właścicielem jest irlandzko-amerykańska rodzina Mullen. Zbliżające się lato będzie dla Carton House pierwszym sezonem działalności jako luksusowy hotel zarządzany przez Fairmont, przez co dołączy on do grona ponad 80 hoteli Fairmont na całym świecie jako najstarszy obiekt w portfolio zawierającym takie nieruchomości, jak The Savoy w Londynie i The Plaza w Nowym Jorku.

- Carton House to spektakularna posiadłość z historią sięgającą ponad ośmiu wieków i oszałamiającym zabytkowym domem z 1739 roku. Posiadłość tę goście odwiedzają już od ponad 300 lat. Idealnie wpasowuje się w portfolio największych marek hotelowych i jesteśmy dumni, mogąc otworzyć jej podwoje tego lata w ramach naszego portfolio Fairmont - mówi Marc Dardenne, dyrektor operacyjny Accor Luxury Europe.

The House, spektakularna XVIII-wieczna rezydencja w stylu palladiańskim, znajduje się w samym sercu posiadłości i będzie stanowić centrum dla odwiedzających gości, gdy tylko hotel otworzy swoje podwoje już tego lata. The House został gruntownie przeprojektowany, a cały proces odbył się z poszanowaniem historii tego miejsca i z zachowaniem sal reprezentacyjnych. Imponujące sale w The House mogące pochwalić się fascynującą historią — oszałamiający Złoty Salon, Bawialnia, niezwykły The Morrison Room, the Bell Room — zostały pieczołowicie odrestaurowane i stanowią teraz przestrzeń, gdzie będzie tętnić życie w Carton House, a goście będą mogli doświadczyć piękna tego miejsca.

Dodano również szereg nowych elementów, które przyczynią się do wyniesienia wrażeń gości hotelowych na nowy poziom. Na pewno całkowicie nowy aspekt wrażeń oferuje Biblioteka Whiskey – przytulne pomieszczenie z regałami książek i encyklopedycznym wyborem najlepszej na świecie uisce beatha (oryginalna irlandzka nazwa whiskey, oznacza wodę życia). Gości przyjmie również Kathleen’s Kitchen, roztaczająca swobodną atmosferę restauracja mieszcząca się w oryginalnych kuchniach The House. Z kolei Courtyard Bar, oferujący lekkie przekąski oraz imponującą listę win i koktajli, z towarzyszącym tarasem na świeżym powietrzu, jest idealnym miejscem na od dawna wyczekiwane spotkania z rodziną i przyjaciółmi tego lata. Szczególnym miejscem jest jednak The Morrison Room. Ta spektakularna, wyjątkowa przestrzeń została przekształcona w elegancką wieczorną restaurację i salę śniadaniową. Zapierająca dech w piersiach przestrzeń The Morrison Room ma być jedną z najwspanialszych jadalni w Irlandii.