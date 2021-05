Perła polskiego modernizmu kończy 50 lat. Wyjątkowy jubileusz katowickiego Spodka

8 maja 1971 roku Spodek po raz pierwszy przyjął swoich gości.

8 maja 2021 roku, w pandemicznej rzeczywistości, obchodzić będzie 50 lat działalności. Zarządca obiektu, firma PTWP Event Center zorganizuje „Studio Spodek”, które wyemituje szereg rozmów i produkcji przybliżających dzieje kultowego obiektu. Na charakterystycznej elewacji ikony architektury zobaczymy 50 wybranych dat z historii Spodka. Nie zabraknie debaty o przyszłości obiektu.

Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych.

Oddany do użytku w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce.

Trybuny Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek mieszczą 11 tys. osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną oraz hotel.

– 8 maja br. nadawać będziemy online ze „Studia Spodek”. W rozmowach z architektami, sportowcami, osobami związanymi z obiektem, przypomnimy emocje, wspomnienia i przeżycia. Opowiemy także o tym, co ekscytującego przed nami. Wybierzemy się na wirtualny spacer po zakamarkach Spodka i przywołamy najciekawsze wydarzenia. Zapraszamy do wspólnego świętowania urodzin, tak jak obecnie to możliwe, online – mówi Marcin Stolarz, prezes firmy PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

„Studio Spodek” oglądać będzie można 8 maja br. na Facebooku Spodka oraz stronie www.spodekkatowice.pl od godziny 10.00. Gospodarzami studia będą dziennikarz Piotr Myszor i Przemek Myszor, muzyk zespołu Myslovitz. Pierwszym gościem z którym porozmawiają będzie Marcin Krupa, prezydent Katowic.

O tym, w jakich okolicznościach powstała architektoniczna ikona Katowic. Dlaczego zdecydowano o zmianie pierwotnej lokalizacji i czemu Spodek zawdzięcza swój kształt? Co sprawia, że projekt ten nie starzeje się mimo upływu lat? A także o funkcjach i funkcjonalności oraz przyszłości Spodka porozmawiają uczestnicy debaty „Ikona – architekci” (godz. 10.20-11.05): Robert Konieczny, architekt, założyciel KWK Promes; Irma Kozina, historyczka sztuki; Przemo Łukasik, architekt, współwłaściciel Medusa Group; Jacek Mroczkowski, architekt, pracownia BDMA, projektant Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Debatę poprowadzi Anna Dudzińska, dziennikarka Radia 357.

Spodek na przestrzeni lat był gospodarzem licznych sportowych wydarzeń. To tutaj polscy zapaśnicy zostali mistrzami Europy i świata, a hokeiści odnieśli niespodziewane zwycięstwo nad ZSRR w 1976 roku. Dlaczego mówimy, że hala jest mekką siatkówki? Po co koszykarkom nożyczki? Co sprawia, że rozgrywki sportowe mają w Spodku swój niepowtarzalny klimat? I czy kolejne emocje przeżywać będziemy już niebawem podczas siatkarskich mistrzostw Europy? O najciekawszych meczach, spektakularnych wynikach, historiach mniej znanych rozmawiać będą sportowcy w trakcie debaty „Arena – mistrzowie” (godz. 11.15-11.55): Tomasz Herkt, koszykarz, trener kobiecej reprezentacji Polski w koszykówce w latach 1996-2003; Wiesław Jobczyk, hokeista reprezentant Polski, trzykrotny olimpijczyk; Elżbieta Nowak, koszykarka, mistrzyni Europy z 1999 roku; Andrzej Supron, zapaśnik, wicemistrz świata 1982; Krzysztof Ignaczak, siatkarz, mistrz świata z 2014 roku; Marek Magiera, dziennikarz sportowy, Polsat Sport, wodzirej kibiców. Gospodarzem tej rozmowy będzie Tadeusz Musioł, dziennikarz sportowy Polskiego Radia Katowic