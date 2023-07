Peron na stacji w Kielcach jest remontowany

Na stacji kolejowej w Kielcach rozpoczęła się modernizacja peronu nr 1. W planach są również prace przy pozostałych peronach.

Rozpoczęła się modernizacja peronu nr 1 na stacji kolejowej w Kielcach.

Peron będzie powiększony i wydłużony do 460 metrów długości (wcześniej było to 240 metrów); będzie także wyższy.

Peron będzie użytkowo powiązany z budynkiem dworca, który obecnie także jest odnawiany.

Dostęp do kolei poprawi winda, którą będzie można się dostać do przejścia podziemnego; będą ścieżki naprowadzające, nowe wiaty i tablice oraz oświetlenie.





Obecnie wykonawcy przygotowują fundamenty nowego peronu.

Inwestycja w dalszej części obejmie prace przy pozostałych peronach i torach.

Widok na perony na stacji kolejowej w Kielcach. fot. Piotr Hamarnik, mat. PKP PLK

Peron będzie użytkowo powiązany z budynkiem dworca, który obecnie także jest odnawiany. Będzie on także wyższy, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Pojawi się na nim nawierzchnia o zróżnicowanej strukturze i ścieżki naprowadzające. Dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych poprawi winda, którą będzie można się dostać do przejścia podziemnego. Nowe wiaty i ławki poprawią komfort oczekiwania na pociąg. Tablice informacyjne i nagłośnienie ułatwią orientację na stacji, a jasne oświetlenie zwiększy poziom bezpieczeństwa po zmroku. W ramach inwestycji wymieniona będzie również część torów i rozjazdów oraz sieć trakcyjna. Z pierwszych efektów tych prac podróżni skorzystają pod koniec 2023 roku.

Na czas prowadzenia inwestycji na stacji zmieniły się zasady obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się – oznakowaniem wyznaczono nową drogę dojścia sprzed budynku dworca na czynne perony numer 2 i 3.

PLK SA przygotowują również modernizację pozostałych elementów stacji kolejowej w Kielcach. Inwestycja obejmie prace przy pozostałych peronach i torach. Zmieni się przejście podziemne, powstaną wygodne warunki do przesiadek pomiędzy środkami lokomocji. Będzie to część przygotowywanego projektu na linii kolejowej numer 8, na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów.