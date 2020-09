Pięć faktów na temat akustyki

Dźwięki wpływają na nas zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób i są w stanie wywoływać w nas określone uczucia i działania. Doskonała akustyka może sprawić, że będziemy bardziej skupieni, produktywni i szczęśliwi. Z kolei od hałasu rozboli nas głowa i będziemy zmęczeni. Aby zrozumieć akustykę pomieszczenia, ważne jest zrozumienie tego, jak dźwięk roznosi się w przestrzeni.

REKLAMA

Jak dźwięk porusza się w zamkniętym pomieszczeniu?

Fale dźwiękowe to drgania mechaniczne, przenoszone przez różne nośniki, jak np. powietrze lub woda. Są one odbijane, pochłaniane, przenoszone i rozpraszane. - Jak myślicie: dlaczego śpiewanie pod prysznicem brzmi lepiej niż w sypialni? W łazience mamy do czynienia z twardymi lub gładkimi powierzchniami, które dobrze odbijają fale dźwiękowe. W sypialni natomiast znajduje się wiele miękkich przedmiotów, takich jak pościel na łóżku, dywan, zasłony, które pochłaniają dźwięk – wyjaśnia Pascal van Dort, globalny ambasador Rockfon ds. akustyki. - Różnego rodzaju materiały, konstrukcje i wykończenia w tym ściany, sufity podwieszane i podłogi, stosowane w biurach, szkołach, szpitalach, i innych budynkach również w określony sposób pochłaniają lub odbijają dźwięk. Co więcej, meble – np. biurka, szafki, a także rośliny dobrze radzą sobie z jego rozpraszaniem

Dlaczego akustyka jest tak ważna?

Akustyka to charakterystyka pomieszczenia, która decyduje o słyszalności i wierności odwzorowania dźwięku w pomieszczeniu. Akustyka architektoniczna (pomieszczeń i budynków) może mieć ogromny wpływ na nasze otoczenie, stan zdrowia i poczucie szczęścia.

Zła akustyka, spotykana np. w szpitalach, podnosi ciśnienie krwi i zwiększa częstotliwość bicia serca pacjentów. Dobra akustyka pomieszczeń w sektorze oświaty poprawia poziom skupienia uczniów, ich produktywność i zdolność rozumienia oraz zmniejsza zmęczenie głosem nauczyciela. W badaniu Leesman Index aż 76 proc. pracowników biurowych wymienia hałas jako istotny czynnik wpływający na miejsce pracy, a średnia ocena zadowolenia w tej materii wynosi zaledwie 30 proc.! Poprzez stworzenie środowiska biurowego z dobrą akustyką oraz ograniczenie dźwięków odwracających uwagę jesteśmy w stanie zaobserwować szereg wymiernych korzyści:

48 proc. większą koncentrację pracowników,

51 proc. mniej przypadków rozproszenia uwagi,

10 proc. mniej popełnianych błędów,

27 proc. niższy poziom stresu.

Mimo, że zjawisko hałasu dotyka nas wszystkich, często poświęcamy mu zbyt mało uwagi. Jeśli jednak akustykę weźmiemy pod uwagę na początku procesu projektowania, możemy zminimalizować negatywne cechy akustyczne danego wnętrza.

Za wysoko? Za nisko? Co to znaczy, że pomieszczenie ma dobrą akustykę?

- Skoro tak dużo myślimy o tym, jak wygląda dane pomieszczenie, dlaczego nie poświęcić czasu jego walorom dźwiękowym? Akustyka pomieszczenia zależy od tego, jakie jest jego przeznaczenie i w jaki sposób będzie ono wykorzystywane – zauważa Pascal van Dort, globalny ambasador Rockfon ds. akustyki. Kościół, w którym panuje zazwyczaj znaczny pogłos, ma doskonałą akustykę do gry na organach. Minusem jest w tym przypadku fakt, że zrozumienie ludzkiej mowy — treści kazania — może być utrudnione. Zarówno pogłos, jak i hałas w tle wpływają na akustykę pomieszczenia.