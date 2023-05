Pięć firm chce budować kładkę nad Wisłą w Krakowie

Pięć firm złożyło oferty w przetargu na budowę kładki nad Wisłą w Krakowie, która połączy Stare Miasto z Dębnikami i Podgórzem. Propozycję będą teraz analizowane pod względem formalno-prawnym.

W ciągu najbliższych tygodni dowiemy się, kto będzie wykonawcą kładki dla pieszych i rowerzystów, która połączy Stare Miasto z Dębnikami i Podgórzem w Krakowie.

W przetargu na roboty budowlane, ogłoszonym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, oferty zgłosiło 5 firm.

Do przetargu na wykonawcę kładki dla pieszych i rowerzystów nad Wisłą w Krakowie zgłosiło się 5 chętnych. Propozycje będą poddane analizie. Miasto będzie także szukać dodatkowych środków na to zadanie, wszystkie bowiem złożone oferty przekraczają kwotę na ten cel zaplanowaną w dokumentach finansowych. Najniższa – o ok. 18,7 mln zł.

Kładka Kazimierz–Ludwinów będzie długa na ok. 130 m, szeroka na prawie 14 m, a w najwyższym punkcie wysoka na blisko 16 m. W ciągu kilku lat ma połączyć bulwar Inflancki między ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Przeprawa zapewni dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Oznacza to usprawnienie podróży i skrócenie czas dojazdu pomiędzy obszarami miasta zlokalizowanymi po przeciwnych stronach rzeki. Tereny sąsiadujące z tą przeprawą staną się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Budowa kładki zwiększy również wykorzystanie walorów Wisły oraz jej bulwarów. Sama realizacja inwestycji miałaby potrwać ok. 26 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Zadanie uzyskało rządowe dofinansowanie w wysokości 65 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Kładka Kazimierz–Ludwinów realizowana jest według koncepcji Biura Projektów Lewicki Łatak. Obiekt mostowy będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności, zamocowane w masywnych żelbetowych podporach (przyczółkach) i środkowego pomostu widokowego oraz środkowego pomostu widokowego.