Pięć miast, pięć klimatycznych butikowych hoteli

Hotele butikowe oferują przybyszom ciszę, spokój, kameralną atmosferę i unikatowe doświadczenia, za które w dużej mierze odpowiada nietuzinkowy, indywidualny wystrój. Dzisiaj prezentujemy wybrane pięć hoteli butikowych - każdy z innego miasta w Polsce!

Hotel Warszauer, Kraków

Przy ul. Warszauera na krakowskim Kazimierzu powstał butikowy Hotel Warszauer. Jego właścicielką jest Marta Gajewska-Sąsiadek, która sama podjęła się zaprojektowania wnętrz obiektu. Kilka lat temu wykreowała markę biżuterii LAU jewellery.

Elementem, z którego właścicielka jest najbardziej dumna jest Śniadaniarnia z dużym tzw. common table, gdzie goście mogą wspólnie zjeść i się poznać. fot. ONI Studio

Każdy przedmiot w Hotelu Warszauer został starannie wyselekcjonowany. We wnętrzach znajdziemy meble od światowej sławy projektantów. Pojawiają się tu takie nazwiska i marki, jak Marcel Breuer, Gubi, Norr 11, & tradition czy Cassina. Przestrzeń hotelu wypełnia również sztuka. Znajdziemy tu m.in. ręcznie robioną ceramikę KLO, rzeźby Jana Krzysztofa czy obrazy młodego artysty Tomasza Opalińskiego.

Hotel Warszauer oferuje 10 pokoi, z czego 4 to apartamenty dwupokojowe. Do dyspozycji gości jest również Śniadaniarnia, w której można zjeść posiłek przy tzw. common table. Bryła obiektu to plomba architektoniczna, która znajduje się między 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII – wieczną Synagogą Kupa. Kubaturę budynku oraz elewację z corianu zaprojektowało biuro architektoniczne Indo z Krakowa.

Hotel funkcjonuje od wiosny 2022 r.

Rezydent Sopot MGallery

Pięciogwiazdkowy hotel Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection, będący częścią grupy MGallery i członkiem rodziny Accor Hotels został otwarty dla gości w czerwcu ubiegłego roku. Zabytkowa secesyjna kamienica, w której się znajduje, dzięki renowacji zyskała drugie życie, a jej stylistyka bez wątpienia wpłynęła na wystrój wnętrz hotelu.

Hotelowi goście mają do dyspozycji 63 pokoje, pośród których wyodrębnić można te o standardzie Classic, Deluxe oraz wyjątkowy „Apartament Bałtycki”. Zarówno wnętrza apartamentów, jak i części wspólne hotelu utrzymane są w kameralnym stylu, który balansuje pomiędzy klasyką i nowoczesnością. Wszechobecne kolumny i sztukaterie oraz drewniana stolarka renowacyjna i elegancka posadzka lastriko są wdzięcznym tłem dla licznych artefaktów sztuki współczesnej.

Rezydent Sopot MGallery znajduje się w secesyjnej sopockiej kamienicy, do czego nawiązuje również projekt wnętrz. fot. Maciej Walczuk

Odważny styl i obecność kontrastowych deseni sprawiają, że Rezydent wpisuje się w butikowy charakter hoteli MGallery, których oferta składa się z wyjątkowych, luksusowych lokalizacji, zorientowanych na świadomego klienta.

Architekci Tremend sprawili, że wszystkie zaprojektowane przez nich przestrzenie Hotelu Rezydent mają wyjątkowy charakter. Subtelna kolorystyka, w zestawieniu z pięknymi szklanymi dekoracjami autorstwa Barańska Design - koi zmysły i sprawia, że łatwo wczuć się w niespieszny klimat towarzyszący pobytowi nad Bałtykiem.

Hotel 1213, Toruń

W samym sercu toruńskiej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w ruinach Zamku Krzyżackiego znajduje się butikowy Hotel 1231. Czterogwiazdkowy obiekt tworzą dwa średniowieczne budynki – pochodzący z XIII wieku Młyn Zamkowy oraz XIV-wieczna dawna Infirmeria krzyżacka, połączone ze sobą podziemnym łącznikiem. Otworzona w 2008 roku w Młynie starsza część hotelu oczekuje na remont, z kolei Infirmeria została otwarta latem ubiegłego roku.

Aranżacyjną kropką nad „i” wnętrz Hotelu 1231 są zrealizowane przez studio Kolektyf grafiki, oznakowanie i neony we wnętrzach Infirmerii i w jej otoczeniu. fot. Restauro

Za remontem Infirmerii stoi firma Restauro specjalizująca się w konserwacjach, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej. Była zatem również mocno zaangażowana w projekt hotelu, mając znaczny wpływ na jego ewolucję i końcowy kształt. Za projektem architektonicznym stoi arch. Piotr Nogowski, z kolei za wnętrza przestrzeni wspólnych, w tym sali konferencyjnej, baru, kina, recepcji, strefy wellness i zewnętrznego patio, a także apartamentów hotelowych stworzył arch. Przemysław Maksym.

Historyczny charakter miejsca był wyzwaniem, ale jednocześnie pozwolił na stworzenie obiektu o niepowtarzalnym, nie dającym się skopiować klimacie, niekiedy "podrzucając" dodatkowe atrakcje, jak np. XIII-wieczny mur obronny zakonserwowany i wyeksponowany w łączniku komunikującym starą część hotelu z nową.

Wśród wyposażenia wnętrz odnajdziemy ikony polskiego designu, w tym m.in. kultowe fotele RM58 produkowane przez firmę Vzór w oparciu o projekt Romana Modzelewskiego z 1958 roku. Aranżacyjną kropką nad „i” są zrealizowane przez studio Kolektyf grafiki, oznakowanie i neony we wnętrzach Infirmerii i w jej otoczeniu.

Saltic Resort & SPA, Łeba

7 czerwca 2022 r. grupa Saltic Hotels otworzyła w Łebie 4-gwiazdkowy, butikowy hotel Saltic Resort & SPA. To drugi obiekt hotelarza, pierwszy znajduje się w Grzybowie. Za projekt obiektu odpowiada Tomasz Walaszczyk oraz Bartłomiej Pyrzyk z pracowni P-W-A. Wnętrzem zajęły się Marcelina Gwiżdż oraz Maria Ptaszkiewicz z pracowni Nojen.

Wnętrza nowego obiektu w Łebie miały w założeniu koić nerwy i nawiązywać dialog z otaczającą go naturą. fot. mat. prasowe

Jak twierdzi inwestor, jego misją jest zapewnienie holistycznego wypoczynku pozostając w bliskości z naturą. Celem hoteli Saltic jest zapewnienie wypoczynku gościom w każdym wieku i w każdej porze roku.

Jednocześnie Saltic Hotels chcą odczarować patetyczne hotelarstwo poprzez wprowadzenie ciepłej przyjacielskiej atmosfery, młodzieńczego luzu i naturalności. Takie też miały być wnętrza nowego obiektu w Łebie, który stylistyką ma koić nerwy i nawiązywać dialog z otaczającą go naturą.

The Bridge Wrocław MGallery

Wypoczywając w The Bridge Wrocław MGallery goście mogą poczuć się tak, jakby odbywali podróż w czasie. Sam hotel położony jest na Ostrowie Tumskim, w zabytkowej części Wrocławia, ale nie tylko otoczenie zabytków odpowiada tutaj za unikalny klimat. Równie ważny jest wyjątkowy design spod kreski Forum Architekci (bryła budynku) i Medusa Group (aranżacja wnętrz), które zostały docenione w konkursie World Luxury Hotel Awards.

The Bridge Wrocław MGallery położony jest na Ostrowie Tumskim, w zabytkowej części Wrocławia. fot. mat. prasowe Tetris

W projekcie budynku znajdziemy nawiązania do architektury Ostrowa Tumskiego, a we wnętrzach wielkoformatowe ryciny na ścianach, odwołujące się do dziedzictwa Wrocławia. Do Odry i dawnego mostu, w miejscu którego znajduje się dzisiaj hotel nawiązuje z kolei spektakularna ściana wodna w foyer. Lokalnością przesiąknięte są również potrawy serwowane w restauracji Craft, bazującej na lokalnych składnikach i rzemieślniczym podejściu do kuchni.