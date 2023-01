Pięć nowych wiaduktów na Mazowszu. Powstają kolejne

Na liniach kolejowych na Mazowszu powstają nowe wiadukty. W zeszły roku PKP PLK zbudowało ich pięć, w tym powstaną kolejne.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z samorządami budują bezkolizyjne skrzyżowania w Legionowie, Pruszkowie i Sulejówku.

W zeszłym roku na Mazowszu otwarto pięć bezkolizyjnych skrzyżowań.

W tym roku kolejne obiekty zapewnią większe bezpieczeństwo.

Na Mazowszu większe bezpieczeństwo i sprawniejszy ruch kolejowy i drogowy zapewniają już bezkolizyjne skrzyżowania w Łochowie, Mokrej Wsi, Tłuszczu, Zielonce i Warce.

W Legionowie przy budowie tunelu pod torami wykonawca przygotował już konstrukcję obiektu. Teraz budowane są drogi dojazdowe i ekrany akustyczne. 150-metrowy tunel zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej. Inwestycja o wartości blisko 32 mln zł będzie gotowa w I połowie 2023 r.

Wykonawcy i maszyny na budowie nowego tunelu w Pruszkowie, fot. Łukasz Bryłowski, mat. PKP PLK

W Pruszkowie 292-metrowy wiadukt drogowy nad liniami Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki (lk447) i Warszawa Zachodnia – Katowice (lk1) usprawni komunikację między Pruszkowem i Piastowem. Ustawiono już cztery podpory, na których oparta będzie konstrukcja wiaduktu. Wykonawca przygotowuje teren pod nasyp na dojazdach do wiaduktu. Koszt inwestycji to ok. 22 mln zł netto. Inwestycja zaplanowana jest do II połowy 2023 r.

Skrzyżowania w Legionowie i Pruszkowie realizowane są ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, współfinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do kolejnego etapu robót przeszła budowa tunelu w Sulejówku na al. Piłsudskiego. Obiekt, który zastąpi przejazd drogowo-kolejowy, zwiększy bezpieczeństwo ruchu na linii Warszawa –Terespol oraz usprawni ruch drogowy w mieście. Budowana jest konstrukcja obiektu. Wartość przedsięwzięcia to ok. 60 mln zł netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja będzie gotowa w II połowie 2023 r.

Dzięki inwestycjom PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Sulejówku powstanie jeszcze jedna bezkolizyjna przeprawa w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego. PLK SA oraz Powiat Miński i Miasto Sulejówek zawarły porozumienie dotyczące budowy w przyszłości tunelu drogowego. W ubiegłym roku analogiczną umowę PLK SA podpisały również z Powiatem Sochaczewskim i Gminą Teresin na budowę tunelu drogowego w Teresinie. Mieszkańcy zyskają dodatkowe bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Ojca Maksymiliana Kolbego/ul. Szymanowskiej. Obie inwestycje są na końcowym etapie dokumentacji projektowej. PLK SA ogłosiły przetarg na wyłonienie wykonawcy przeprawy w Sulejówku.