Pięć trendów na rynku nieruchomości, które warto wziąć pod lupę

Boom na nieruchomości premium, zwrot w kierunku ekologicznych rozwiązań, a także nowe technologie w branży – to tylko niektóre z trendów, które warto obserwować w 2022 roku.

Rynek nieruchomości w ostatnich miesiącach był bardzo dynamiczny. Pomimo licznych zawirowań, które miały wpływ między innymi przez pandemię, branża pozostała stabilna.

Rynek premium

Zmiana stylu życia w czasie pandemii jest głównym czynnikiem, który skłonił nabywców do wyboru domów z lepszymi udogodnieniami. Apartamenty typu premium są bliżej natury i zapewniają mieszkańcom kameralną atmosferę. Nabywcy tego segmentu, ze względu na liczne podróże, chcą mieszkać w miejscach, które zapewnią im nowoczesny styl życia w zdrowym, zielonym otoczeniu. Według raportu „Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce” opublikowanego przez KPMG Polska oraz firmę REAS, poziom życia Polaków z każdym rokiem poprawia się, a liczba potencjalnych nabywców nieruchomości premium rośnie. Z szacunków Poland Sotheby’s International Realty wynika, że w 2016 roku sprzedano w Polsce prawie 2 tysiące nieruchomości premium i luksusowych za łączną kwotę około 3,6 mld złotych.

Zrównoważone środowisko

Wzrost świadomości ekologicznej wśród ludzi wpłynął również na rynek nieruchomości. Badania Banku Ochrony Środowiska wskazują, że ponad 80 proc. Polaków walkę z zanieczyszczeniami zarówno powietrza, jak i środowiska traktuje priorytetowo. Ponieważ zrównoważony rozwój staje się coraz bardziej popularnym trendem, rośnie znaczenie budownictwa ekologicznego. Popyt na zielone budynki będzie napędzany przez zmieniający się styl życia konsumentów. Taki rodzaj inwestycji zużywa mniej wody, optymalnie wykorzystuje energię, oszczędza zasoby naturalne i generuje mniej odpadów, jednocześnie zapewniając zdrowszą przestrzeń życiową dla swoich mieszkańców.

Inteligentne domy

Z raportu International Data Corporation (IDC) „Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker” wynika, że globalny rynek inteligentnych urządzeń domowych wzrósł o 10,3 proc. rok do roku w trzecim kwartale 2021 r., dostarczając ponad 221,8 mln urządzeń. Obecnie do systemów Smart Home Hub można uzyskać dostęp za pośrednictwem scentralizowanego interfejsu na smartfonie, tablecie lub z aktywowanego głosem głośnika, takiego jak Amazon Alexa lub Google Home. Systemy te pozwalają użytkownikowi kontrolować wiele urządzeń – od oświetlenia w domu po instalację tryskaczową na zewnątrz.

Większa przestrzeń

Polacy coraz częściej decydują się na zakup mieszkań z funkcjonalnym rozkładem – trend ten napędziło pojawienie się pandemii koronawirusa, która przekonała rodaków do zwracania większej uwagi na przestrzeń. Coraz większą popularnością cieszą się elastyczne przestrzenie, w których można nie tylko mieszkać, ale zaaranżować domowe biuro lub strefę do ćwiczeń. Nabywców przyciągają także inwestycje, które posiadają przestrzeń zewnętrzną w postaci balkonu lub ogródka. Badania przeprowadzone przez markę Domondo, w którym wzięło udział ponad 1000 osób z całej Polski, pokazują, że 70 proc. badanych wykorzystuje dodatkową przestrzeń zewnętrzną do relaksu, a 60 proc. do uprawiania kwiatów, roślin i warzyw.