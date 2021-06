Pięciogwiazdkowy Sanssouci Hotel dołącza do MGallery Hotel Collection. Obiekt zyska nowe życie!

Historyczny budynek hotelu Sanssouci przejdzie rebranding i przebudowę. Accor podpisał umowę franczyzy z inwestorem Arturem Kozieją - obiekt dołączy tym samym do sieci MGallery Hotel Collection.

REKLAMA

110-pokojowy Sanssouci Karpacz MGallery Hotel Collection powstaje w ramach gruntownej przebudowy i rozbudowy historycznego hotelu Sanssouci Karpacz.

Obiekt przyjmie pierwszych gości na początku 2023 roku.

Wybudowany na początku XX w. Sanssouci Hotel stanowił wizytówkę regionu w Europie, została w nim zamontowana pierwsza w tych stronach winda osobowa, obiekt posiadał własną restaurację, centralne ogrzewanie, bieżącą zimną i ciepłą wodę. Mieściło się w nim również kasyno. Zabytkowy budynek, dzięki intensywnym pracom renowacyjnym prowadzonym pod nadzorem konserwatora zabytków, odzyskuje dawną świetność.

Zobacz także -> TOP: Hotele otwarte. Te marki otworzyły podwoje w I poł. 2021 roku

Oprócz 110-pokoi Sannsouci Karpacz MGallery Hotel Collection oferował będzie restaurację, salę konferencyjną, część SPA & wellness z basenem, saunami i jacuzzi. Odtworzona zostanie również historyczna sala balowa.

Będzie to czwarty hotel w Polsce funkcjonujący pod marką MGallery Hotel Collection, po Krakowie, Sopocie i Wrocławiu, jak również kolejny powstający w ramach przebudowy historycznego budynku.



- MGallery Hotel Collection to butikowa marka i wyjątkowe obiekty, w których kultura i historia przenikają się z nowoczesnym designem i sztuką współczesną, tworząc niepowtarzalną atmosferę, która zapewnia gościom niezapomniane wrażenia. Każdy hotel ma swoją unikatową osobowość i jest efektem twórczej pracy światowej sławy architektów i projektantów wnętrz. Hotel Sannsouci, ze swoją historią będzie wspaniałym uzupełnieniem kolekcji MGallery, a współpraca przy takim projekcie, z tak doświadczonym inwestorem, to ogromna przyjemność i satysfakcja - mówi Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju sieci Accor.

Inwestorem jest Artur Kozieja, doświadczony ekspert na rynku hotelowym w Polsce, z którym Accor niedawno podpisał również umowę o zarządzanie hotelem Mövenpick Zakopane.



- Hotel Sanssouci, to kultowe miejsce na mapie Karpacza, które po latach zaniedbań na nowo staje się synonimem luksusowego wypoczynku w najwyższym standardzie. Dzięki doskonałej lokalizacji i niepowtarzalnemu charakterowi, będzie atrakcyjnym kierunkiem zarówno dla gości z Polski, jak i turystów zagranicznych. Hotel jest mocno wpisany w krajobraz i tradycję miejsca, w którym się znajduje, dlatego zdecydowaliśmy się na marę MGallery, dla której niepowtarzalny charakter obiektu jest kluczową wartością - mówi Artur Kozieja.

Otwarcie Sanssouci Karpacz MGallery Hotel Collection zaplanowane jest na początek 2023 roku.