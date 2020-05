Piękno i elegancja płynące z minimalizmu. Oto Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie

Maksymalnie uproszczona bryła sprowadzona do podstawowej funkcji budynku, rezygnacja z wszelkich zbędnych elementów oraz zwracanie uwagi na kontekst, w którym będą funkcjonować. Minimalizm w architekturze, bo o nim mowa, choć już w przeszłości miał wielu zwolenników, to jeszcze nigdy oszczędność środków artystycznego wyrazu nie była tak wysoko ceniona jak obecnie. Modelowym przykładem na to, że piękno i elegancja mogą płynąć z oszczędności środków wyrazu jest Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie.

Współczesna architektura zmierza do minimalistycznych rozwiązań. Prosta, geometryczna bryła i oszczędna forma to cechy nie tylko pożądane w projektach, lecz także coraz częściej w nich się pojawiające. Nowoczesne realizacje obalają mit, że atrakcyjna architektura wymaga wielu ozdobników. Udowadniają, że budownictwo może się bez nich obejść, a pomimo to zachwycać estetyką. Takie obiekty potrafią świetnie się prezentować i co ważne wyglądać tak niezależnie od upływu lat i zmieniających się trendów. Dlatego architekci tak chętnie inspirują się minimalizmem w swoich koncepcjach, które często są doceniane przez branżowych ekspertów w konkursach architektonicznych.

Modelowym przykładem na to, że piękno i elegancja mogą płynąć z oszczędności środków wyrazu jest Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie zaprojektowane i zrealizowane przez zespół Łęgprzem.

Ponadczasowe piękno

Budynek Centrum to nieskomplikowana geometryczna bryła z regularnie rozmieszczonymi otworami okiennymi. Architektom zależało na tym, by budynek był możliwie najprostszy, uniwersalny i podporządkowany określonej funkcji, którą ma pełnić tj. działalność badawczo-rozwojowa nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie branży budowlanej, m.in. system kontroli posadowienia oraz pracy dźwigów kołowych i żurawi wieżowych oraz innowacyjna technologia ściany na bazie warstwowych płyt geopolimerowych.

– Jako zespół wyznajemy zasadę, że funkcja wpływa na formę – podkreśla główny architekt projektu Wojciech Zagórski i dodaje: – Dość sceptycznie podchodzimy do wszelkich obiektów, bardzo często mających określoną funkcję, przykładowo badawczą czy produkcyjną, a w ramach których bardzo duży nacisk kładzie się na różnego rodzaju zdobienia elewacyjne, które nie wpływają w żaden sposób na poprawę funkcjonalności a generują jedynie dodatkowe koszty inwestycyjne Nam przyświecało podejście, by stworzyć budynek klasyczny, uniwersalny, który będzie maksymalnie spełniał swoją funkcję, a przy tym architektonicznie obroni się zarówno dzisiaj, jak i za 10 lat.

Głos rozsądku

Całość zachwyca spójnością estetyczną. Wszystkie zastosowane środki zaprojektowano i dobrano niezwykle starannie. Zespół projektowy pod przewodnictwem architekta Wojciecha Zagórskiego zrezygnował z obfitych kształtów na rzecz prostych linii. Z geometryczną bryłą natomiast doskonale komponuje się biel tynku, której towarzyszą aluminiowe szpalety okienne.