Pierwsza Dzielnica w Katowicach spod kreski Medusa Group wchodzi w II etap realizacji

Pierwsza Dzielnica w Katowicach weszła w II etap inwestycji. Jak podkreśla Przemo Łukasik z pracowni Medusa Group odpowiedzialnej za projekt, wartością drugiego etapu budowy jest przede wszystkim zieleń, a odradzająca się natura na nieurodzajnym gruncie po dawnej kopalni zagra pierwsze skrzypce.

REKLAMA

W ramach drugiego etapu inwestycji Pierwsza Dzielnica w Katowicach powstaną dwa szesnastopiętrowe budynki, w których łącznie znajdzie się 256 mieszkań i apartamentów o zróżnicowanych metrażach, lokale usługowe oraz pomieszczenia wspólne dla mieszkańców.

W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna, w której znajdą się wielogatunkowe rośliny, elementy małej architektury, strefa dla najmłodszych i pętla do biegania.

Zakończenie prac planowane jest na przełom II i III kw. 2024 roku.

Każdy z budynków drugiego etapu Pierwszej Dzielnicy będzie miał ok. 55 m wysokości, 17 kondygnacji naziemnych oraz dwie podziemne. Inwestycja oferuje uniwersalną i zróżnicowaną strukturę mieszkań o wysokim standardzie. Lokale zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dawać szerokie możliwości aranżacyjne. Do wyboru są kawalerki (od ok. 30 m kw.), mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, a także apartamenty (do 145 m kw.) na trzech ostatnich piętrach.

Na parterach zaplanowano funkcje usługowe. Dodatkowo w każdym z budynków jeden z lokali zostanie przeznaczony pod przestrzeń wspólną dla mieszkańców. Powstaną w nich dwie sale: ruchowa i rozrywkowa. Przewidziane są również lobby recepcyjne, wózkownie i rowerownie. Parking podziemny zaoferuje 264 miejsca postojowe, komórki lokatorskie oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych.

– Pierwszą Dzielnicę wyróżniać będzie zielone zagospodarowanie terenu. Pomiędzy budynkami i wokół nich powstanie spokojna, zielona, parkowa przestrzeń rekreacyjna wypełniona wielogatunkowymi roślinami oraz elementami małej architektury. Naszym głównym celem jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy i osoby przyjezdne komfortowo spędzą czas – mówi Aleksandra Posmyk, manager ds. sprzedaży w TDJ Estate. – Nazwa inwestycji podkreśla, że znajdujemy się w centrum miasta i budujemy jego nową tkankę. Realizujemy ten cel z pełną odpowiedzialnością. Pierwsza Dzielnica będzie osiedlem otwartym, integrującym się ze Strefą Kultury, a wraz z budową kolejnych etapów inwestycji, także z dzielnicą Bogucice – dodaje.

Obecne pozwolenie na budowę dotyczy czterech budynków. Inwestycja realizowana będzie etapowo – w pierwszej kolejności, w drugim etapie, powstaną dwa budynki. Docelowo Pierwszą Dzielnicę tworzyć będzie łącznie dziewięć budynków.

Rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowych z przyrodniczym pejzażem

– Pierwsza Dzielnica jako całość ma w założeniu stworzyć nową, otwartą na otoczenie przestrzeń i ożywić dzielnicę Bogucice, która pozostawała dotychczas na uboczu. Uhonorowaliśmy dawny przebieg ul. Bogucickiej, by mieszkańcy, przez powstający park, mogli łatwo przejść do centrum miasta i korzystać z komunikacji miejskiej. Budynki zaprojektowaliśmy jako punktowe, aby nie tworzyły formy ekranu i nie przyjęły formy wydzielającego muru – mówi o koncepcji Pierwszej Dzielnicy jej autor, Przemo Łukasik z pracowni Medusa Group.