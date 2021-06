Pierwsza taka inwestycja w Poznaniu. W centrum miasta powstaną Koszary Kultury

Na poznańskim Łazarzu powstaną Koszary Kultury - tymczasowy projekt, który będzie stanowił czasowe zagospodarowanie terenów należących do belgijskich deweloperów. Ta unikatowa forma wykorzystania gruntu pod inwestycję będzie pierwszą taką inicjatywą w Poznaniu.

REKLAMA

Belgijskie firmy Revive i BPI Real Estate Poland realizujące wspólną inwestycję na poznańskim Łazarzu, oddadzą część terenu, na którym w przyszłości powstanie wielkomiejski projekt, pod tymczasowe zagospodarowanie.

Na działce w centrum miasta zakupionej w 2020 r. od Międzynarodowych Targów Poznańskich powstaną Koszary Kultury, w których od pierwszego weekendu lipca br. organizowane będą warsztaty oraz wydarzenia kulturalne dla mieszkańców.

W celu realizacji inwestycji w Poznaniu belgijskie firmy BPI Real Estate Poland i Revive powołały spółkę joint-venture. Celem inwestorów jest przekazanie części terenu zakupionej działki pod tymczasowe zagospodarowanie, które tchnie nowe życie w od dawna nie używaną przestrzeń. Dzięki temu poznaniacy i potencjalni przyszli mieszkańcy oraz użytkownicy inwestycji dostaną szansę na lepsze poznanie tego obszaru. Jest to nie tylko sposób na zbudowanie nowej lokalnej społeczności, ale również na rozszerzenie już istniejącej. Teren zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Matejki, Grunwaldzką i Ułańską w Poznaniu i obejmuje plenerowe przestrzenie w otoczeniu budynków starych koszar wojskowych znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków. To doskonała lokalizacja położona zaledwie 2 km od centrum miasta i 10 min. spacerem od Dworca Głównego.

Czytaj także -> Poznań w budowie: te projekty odmienią miasto

- Dla nas tymczasowe zagospodarowanie terenu jest sposobem na integrację lokalnej społeczności. Udostępniamy ciekawą i niewykorzystywaną dotychczas przestrzeń pod miejsce spotkań i przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. Jest to przez nas szeroko praktykowane w Belgii. Teraz chcemy nasze doświadczenie w tym zakresie przenieść na polski rynek. Teren w Poznaniu jest do tego celu idealną lokalizacją. Jestem pewien, że to unikatowa forma tymczasowego zagospodarowania podbije serca mieszkańców stolicy Wielkopolski – komentuje Alexandre Huyghe, CEO spółki Revive.

– Chcemy nadać nowy wymiar przestrzeni, na której w przyszłości zrealizujemy nowoczesny, wielofunkcyjny projekt. Zostanie ona udostępniona lokalnej społeczności, co jest dla nas bardzo ważne. Teren jest doskonale zlokalizowany, tym bardziej zasługuje na przemyślane wykorzystanie. Tylko w ten sposób przestrzeń położona w centrum miasta może stanowić wartość dodaną dla mieszkańców. Nasze inwestycje tworzymy z myślą o ludziach – ich przyszłych użytkownikach, dlatego chcemy, aby jeszcze przed rozpoczęciem budowy służyły lokalnej społeczności – zapowiedział Béranger Dumont, dyrektor generalny BPI Real Estate Poland.