Pierwsza tyska szkoła z zielonym dachem

Na dachu Szkoły Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości 108 rozpoczęło się układanie zielonego dachu ze specjalnej mieszanki mchów i porostów. To pierwszy taki dach na budynkach tyskich instytucji publicznych.

Na dachu zastosowano specjalną mieszankę rozchodników, ziół i mchów w fazie wzrostu odpornych na zmiany temperatur, przede wszystkim na bardzo wysokie temperatury latem, podczas nagrzewania się powierzchni dachu. Dach o powierzchni blisko 190 m2 posiada także warstwę izolacyjną i specjalną warstwę drenarską oraz retencyjną.

- Warstwa retencyjna pozwala na utrzymywanie wilgoci i odpowiednie nawodnienie zielonego dachu. Deszczówka, po opadach, nie spływa do rynien, ale pozostaje na dachu przez długi czas – mówi Joanna Kudela, naczelnik Wydziału Remontów Urzędu Miasta Tychy.

Dachu, poza pierwszymi tygodniami od jego położenia, nie będzie więc trzeba podlewać – wystarczy deszczówka.

Zastosowane w SP nr 13 rozwiązanie powoduje, że zwiększa się powierzchnia biologicznie czynna, zdecydowanie zmniejsza się także nagrzewanie budynku, co jest istotne zwłaszcza podczas wiosennych i letnich gorących dni. Jeśli zastosowane rozwiązania się sprawdzą, w Tychach powstaną kolejne takie realizacje.

Wykonawca na położenie całego zielonego dachu ma czas do 19 sierpnia. Koszt wykonania to ok. 55.000 złotych.