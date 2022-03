Pierwsze centrum handlowe w Toruniu z miejskimi pasiekami

W Atrium Copernicus zamieszkają pszczoły. W maju na zielonych terenach należących do centrum handlowego stanie pasieka składająca się z czterech uli. Domki dla pszczół umieszczone będą na skwerze w bezpośrednim sąsiedztwie miododajnych krzewów i roślin.

REKLAMA

Pszczoły to niezwykle pożyteczne owady. Dzięki nim możemy nie tylko korzystać ze zdrowotnych i smakowych zalet różnego rodzaju miodów, ale także produkować żywność. W samej Europie od zapylania przez owady uzależnione jest ponad 4000 odmian warzyw. Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata oznaczałoby to katastrofę nie tylko ekologiczną - załamałaby się produkcja żywności. Dlatego wiele osób i firm podejmuje działania służące ich ochronie. Pasieki do niedawna kojarzone z obszarami wiejskimi, dzisiaj powstają także w miastach. W ideę miejskiego pszczelarstwa zaangażowało się także Atrium Copernicus.

– Adopcja pszczół to element ekologii, który na stałe chcemy wprowadzić do Atrium Copernicus. Jesteśmy pierwszą w Toruniu galerią handlową, która zaangażowała się w ten sposób w ochronę pszczół i wspieranie ekosystemu. Naszą akcją „Czule dbamy o ule” chcemy przyczynić się do ochrony tych pożytecznych owadów przed wymieraniem. Cieszę się, że już niebawem zadomowią się one w naszych ulach – mówi Ewa Machowska-Górna, dyrektor Atrium Copernicus, i dodaje: – Potrzeba dbania i szanowania środowiska przyrodniczego staje się wymogiem współczesnego świata, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zakładanie pasiek i adopcja pszczół zwiększa ich populację, przyczyniając się do ratowania owadów. Zielone projekty, do których należy stawianie pasiek w miejscach publicznych, doskonale wpisują się w tkankę miejską Torunia.

Założoną przez Atrium Copernicus pasiekę zasiedlą rodziny pszczół produkcyjnych. Dla bezpieczeństwa ule zostaną ustawione na skwerze otaczającym toruńską galerię, w miejscu zapewniającym odpowiednie warunki dla ich naturalnej działalności. Lokalny ekosystem dostarczy owadom zapylającym wystarczającą ilość pożywienia od wiosny do późnej jesieni.