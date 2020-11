Pierwsze flexy w Bydgoszczy

W bydgoskim biurowcu Preludium powstanie pierwsza inwestycja typu flex office w mieście. W designerskiej przestrzeni na 1500 mkw. znajdzie się m.in. 267 stanowisk pracy, 14 sal konferencyjnych i strefa chillout.

REKLAMA

Chillispaces.com, jeden z liderów rynku flex office w Polsce, zainwestuje w Bydgoszczy. Już na koniec I kwartału 2021 firma udostępni najemcom elastyczne biura, zlokalizowane w biurowcu Preludium. To pierwsza inwestycja typu flex office w mieście. W designerskiej przestrzeni na 1500 mkw. znajdzie się m.in. 267 stanowisk pracy, 14 sal konferencyjnych i strefa chillout.

Ciekawy design i dobra lokalizacja

Biura w modelu flex, które oferuje Chillispaces.com, charakteryzują się m.in. płaskimi kosztami najmu, elastycznymi warunkami i krótszymi umowami, w których odnajdą się zarówno duże firmy, jak i kilkuosobowe zespoły.

- Model elastyczny pozwala szybko reagować na zmniejszanie się lub zwiększanie zapotrzebowania firmy na powierzchnię biurową. W stosunku np. do typowych biur coworkingowych, flex office oferują najemcom także większe spektrum możliwości, np. szybkiej aranżacji przestrzeni pod potrzeby konkretnej firmy, większe bezpieczeństwo i izolację poszczególnych użytkowników biur. Jesteśmy w stanie nawet w ciągu kilku dni dokonać transformacji biura, np. przesunięć ścian, organizacji sieci LAN czy zmian aranżacji stanowisk w wyizolowanej przestrzeni, dopasowanej do bieżącej potrzeby naszego najemcy. Oczywiście firmy w Bydgoszczy oprócz modelu flex office będą mogły wybrać w Chillispaces.com przestrzeń coworkingową czy usługę tzw. wirtualnego biura – mówi Agnieszka Stencel-Pilch, Regional Manager w Chillispaces.com.

Na powierzchni 1500 mkw. Chillispaces.com udostępni pomieszczenia umożliwiające bezpieczną, komfortową i kreatywną pracę dla 267 osób. Najemcy będą mieć dostęp do 14 sal konferencyjnych, 4 budek telefonicznych, strefy chillout. Najemcy będą mogli liczyć na wysokiej jakości design wnętrz czy wyposażenie w meble i elementy wystroju projektowane specjalnie z myślą o tej lokalizacji. Firma gwarantuje także wysokiej klasy elastyczną sieć LAN, świetnie dopasowaną do potrzeb m.in. firm z branży IT i e-commerce.

Biuro zlokalizowane będzie w biurowcu Preludium - nowym punkcie na biznesowej mapie Bydgoszczy u zbiegu ul. Jagiellońskiej i Trasy Uniwersyteckiej. Budynek wyróżnia się minimalistyczną bryłą, korespondującą z okoliczną modernistyczną i przedwojenną zabudową. Preludium jest dobrze skomunikowane, znajdując się w bliskiej odległości od historycznego centrum, dworca PKP Bydgoszcz Główna i w sąsiedztwie galerii handlowej Focus Bydgoszcz. W historii miasta lokalizacja odznaczyła się jako miejsce nieistniejącej już pierwszej Hali Torbyd – miejskiego lodowiska będącego miejscem triumfów bydgoskich sportowców.