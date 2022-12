Pierwsze kroki do powstania nowego parku w Poznaniu

Przy al. Praw Kobiet na poznańskich Naramowicach nasadzono pierwsze drzewa i krzewy, które są częścią planowanego parku. Będzie on osłaniał mieszkańców przed spalinami i hałasem ruchu ulicznego, ma także zapewnić miejsce do rekreacji.

Zarząd Zieleni Miejskiej zajmuje się pierwszymi nasadzeniami przy al. Praw Kobiet w Poznaniu.

Jest to część roślin uwzględnionych w projekcie parku przygotowanym przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W zależności od możliwości finansowych, Miasto będzie stopniowo realizowało kolejne etapy zadania.

- Park planowany jest wzdłuż al. Praw Kobiet, czyli nowej ulicy powstałej przy trasie tramwajowej. Docelowo zazieleni się teren na odcinku między ul. Łużycką a ul. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej. Jesienią zakończyły się prace projektowe, za które odpowiadała nasza spółka. Dokumentacja uwzględnia podział prac na mniejsze części, aby realizacja inwestycji mogła odbywać się etapowo. Uwzględnia także rezerwę terenową pod targowisko przewidziane przy skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i al. Praw Kobiet - mówi Kamila Michalska, dyrektorka ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce PIM.

W ramach przedsięwzięcia jeszcze w grudniu posadzonych zostanie 45 sosen czarnych oraz 141 sadzonek cisa pośredniego. Pojawi się także trawnik. - Wybór gatunków nie jest przypadkowy. Sosna czarna jest gatunkiem znanym z odporności na trudne warunki miejskie, ma też niewielkie wymagania uprawowe. Podobnie cis pośredni, który również jest odporny na zanieczyszczenia, dzięki czemu sprawdza się w miastach - mówi Klaudia Beker, rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej.

Podczas opracowywania dokumentacji wykonawca uwzględnił postulaty z przeprowadzonych przez ZZM i Radę Osiedla Naramowice konsultacji społecznych. Park ma pełnić funkcję osłonową wobec pobliskich zabudowań. Powstanie poza zakresem inwestycji tramwajowo-drogowej, głównie na niezagospodarowanym do tej pory terenie, na którym brakuje gatunków drzew cennych pod względem wizualnym i przyrodniczym, a także średniego piętra roślinności, trawników, roślin okrywowych, bylin i traw ozdobnych.

- Bardzo się cieszę z nasadzeń cisów i sosen wzdłuż osiedla Łokietka. Oznacza to, że pomysł utworzenia parku osłonowego w Naramowicach zaczyna się materializować. Mieszkańcy zyskają ochronę przed hałasem i spalinami od strony nowo wybudowanej ulicy. Liczę na szybką realizację kolejnych części parku, szczególnie, że przewidzieliśmy w nim miejsca rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami - zaznacza Paweł Sowa, radny miejski i osiedlowy.

Projektanci podczas planowania układu komunikacyjnego brali pod uwagę istniejące przedepty. Oprócz uzupełnienia terenu parku o nowe rośliny i ścieżki, planowane są też miejsca rekreacji: bulodrom, boisko do gry w koszykówkę oraz stoliki szachowe. Przewidziane są też ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. W miejscach, do których nie dochodzi światło od ulicy, pojawią się nowe lampy, by zapewniły poczucie bezpieczeństwa odwiedzającym.