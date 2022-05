Pierwsze prace na budowie. Na starcie tramwaj na Gagarina za 200 mln zł

Coraz bliżej tramwaju na Gagarina w Warszawie. Wspólna inwestycja warszawskich tramwajarzy i wodociągowców właśnie ruszyła. Trasa tramwajowa na ulicy Gagarina to część linii, która pobiegnie aż do Wilanowa. Budową i projektowaniem tramwaju zajmuje się konsorcjum firm – Inżynieria Rzeszów i Balzola za ponad 200 mln zł brutto.

Pierwsze prace ruszą jeszcze w maju br. po przejęciu placu budowy przez wykonawcę i przygotowaniu terenu.

Wspólna inwestycja warszawskich tramwajarzy i wodociągowców zacznie się od budowy kolektora kanalizacyjnego pod ulicą.

Na ulicy Gagarina powstanie torowisko o długości ponad 1 km.

Podczas budowy tramwaju na Gagarina zostaną przebudowane także chodniki i powstanie droga dla rowerów po północnej stronie ulicy.

Prace zaczną się one od zmiany organizacji ruchu, przygotowania tymczasowych przejazdów przez pas zieleni i ogrodzenia terenu. Na ulicy Gagarina powstanie torowisko o długości ponad 1 km między Czerniakowską i Belwederską. Prace budowlane rozpoczną się od budowy kolektora. Jest to inwestycja prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Z kolei, budowa torów tramwajowych rozpocznie się jeszcze w tym roku po przebudowie sieci ciepłowniczej oraz zbudowaniu kolektora ściekowego, który znajdzie się pod północną jezdnią Gagarina. Przy ul. Czerniakowskiej znajdzie się terminal końcowy z peronem tramwajowym, a przy Belwederskiej tory połączą się z trasą do Wilanowa. Podczas budowy tramwaju na Gagarina zostaną przebudowane także chodniki i powstanie droga dla rowerów po północnej stronie ulicy.

Nie tylko zielone tory

Łączna długość zielonych torów przekroczy 800 metrów. Zaplanowano nasadzenie 58 nowych drzew – lip holenderskich i platanów klonolistnych. Parametry drzew będą zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy. Średnica pni powinna być nie mniejsza niż 16-18 cm. Będą to drzewa o docelowych wysokościach od 8 m do nawet 20 m i średnicy korony od 2 m do nawet 15 m. Ze względu na kolizje z podziemnymi instalacjami (głównie ciepłociągiem) i potrzebę zmiany przebiegu ulicy trzeba będzie usunąć 34 drzewa. Stan 18 z nich podczas inwentaryzacji został uznany za niezadowalający, część z nich była martwa albo zamierająca. Dwa drzewa udało się przeznaczyć do przesadzenia. Wzdłuż Gagarina znajdą się nie tylko nowe drzewa, ale także rabaty z kwitnącymi bylinami i krzewy. Zakończenia torów przy terminalu końcowym przy Czerniakowskiej zostaną zabezpieczone gabionami, czyli siatkami wypełnionymi kamieniami. Zostaną one obsadzone bluszczem. Przy samym skrzyżowaniu, na narożnikach, zaplanowano zasadzenie krzewów.

Budową i projektowaniem tramwaju wzdłuż Gagarina zajmuje się konsorcjum firm – Inżynieria Rzeszów i Balzola za ponad 200 mln zł brutto. Całe zadanie ma zostać wykonane do końca 2023 r. Tramwaj na Gagarina to część innej inwestycji, czyli budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. Umowa na to zadanie została podpisana przez Tramwaje Warszawskie na przełomie marca i kwietnia 2022 roku.