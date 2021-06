Pierwszy budynek kompleksu mixed-use na warszawskim Kamionku już gotowy

Pierwszy z kilkunastu budynków, które będą tworzyć kompleks mixed-use Soho by Yareal powstający na warszawskim Kamionku został już ukończony. Za projektem mieszkalno-usługowego obiektu stoją HRA Architekci.

Yareal ukończył realizację pierwszego z kilkunastu budynków tworzących kompleks mixed-use na warszawskim Kamionku.

Oddany do użytku pierwszy etap kompleksu SOHO by Yareal to 9-piętrowy budynek mieszkalny SOHO 18, wzniesiony przy ulicy Żupniczej w zabudowie kaskadowej.

Do 131 nowych mieszkań wybudowanych w SOHO 18 wprowadzą się wkrótce pierwsi mieszkańcy. Nowych najemców zyskają również lokale usługowe zlokalizowane na parterze budynku.

Za projektem budynku stoi pracownia HRA Architekci.

Docelowy kształt projektu ze wszystkimi przewidzianymi funkcjami ma zostać osiągnięty za około 5 lat.

Modernistyczna bryła opracowana przez renomowaną pracownię architektoniczną HRA powstała na wschodnim krańcu 200-metrowej zielonej osi parkowej, łącząc pofabryczny klimat dzielnicy z nowoczesnością. Dzięki zastosowaniu starannie dobranych materiałów, w tym efektownego kortenu na elewacjach, projekt SOHO 18 wprost nawiązuje do charakteru lokalnej zabudowy i postindustrialnych zabytków, które czeka rewitalizacja pod nadzorem konserwatora.

– Podobnie jak powstałe w ostatnich latach sąsiednie budynki wielorodzinne, SOHO 18 będzie pełnił funkcję przede wszystkim mieszkaniową. W parterze budynku powstało też 10 lokali użytkowych na wynajem o metrażu od ok. 40 do ponad 90 mkw. Planowane funkcje to restauracja, piekarnia, delikatesy, sklepy typu convenience i usługi. To pierwsze z kilkudziesięciu lokali, które docelowo stworzą w SOHO by Yareal atrakcyjną ofertę rozrywkowo-usługowo-handlową, zaspokajającą potrzeby nie tylko osiedla i okolic, ale również gości, którzy już teraz chętnie odwiedzają pofabryczne tereny SOHO z uwagi na ich walory i dostępne atrakcje – wyjaśnia dyrektor generalny Yareal, Jacek Zengteler.

Inwestycja wzdłuż parku

Niemal cała zabudowa planowana w ramach wielofunkcyjnego założenia SOHO by Yareal powstanie wzdłuż zielonej osi parkowej, dzielącej kilkuhektarowy teren na dwie części. Na północ od pasa ogólnodostępnej zieleni z miejscami do rekreacji i wypoczynku, znajdą się budynki mieszkalne z usługami i prywatnymi ogródkami.

Południowa część kompleksu – oddzielona od mieszkalnej parkiem linearnym – będzie stanowiła tętniące wielkomiejskim życiem lokalne centrum, z bogatą ofertą rozrywkową i usługową, ale przede wszystkim gastronomiczną. Liczne restauracje, kawiarnie i bary będą funkcjonowały m.in. w zabytkowych zabudowaniach pofabrycznych, a także w dużej hali gastronomicznej, która powstanie od strony ul. Mińskiej, obok części z mieszkaniami na wynajem.