Pierwszy budynek mieszkaniowy Manufaktury WiMA będzie gotowy w przyszłym roku

W Łodzi trwa realizacja wielofunkcyjnego kompleksu WiMA Widzewska Manufaktura. Powstaną biura, lokale usługowe, mieszkania i park. Jest to jedna z najbardziej spektakularnych rewitalizacji w mieście. Pierwszy budynek mieszkaniowy ma być gotowy już w przyszłym roku.

W II kwartale 2024 r. oddany ma zostać do użytku pierwszy budynek mieszkaniowy inwestycji WIMA Widzewska Manufaktura realizowanej w Łodzi przez Cavatina Holding.

Obecnie powstaje 11-piętrowy budynek wzdłuż al. Rodziny Grohmanów. Kolejny etap zakłada realizację 7-piętrowego budynku przy ul. Tuwima.

WIMA to wielofunkcyjny kompleks z biurami, mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi oraz otwartymi przestrzeniami do odpoczynku i rekreacji.

WIMA Widzewska Manufaktura to jedna z najbardziej spektakularnych przemian, które zmieniają oblicze dzisiejszej Łodzi. Multifunkcyjny kompleks rewitalizujący ponad 100-letnie budynki pofabryczne zapewni przyjazną przestrzeń do mieszkania, pracy i relaksu. Resi Capital S.A., spółka mieszkaniowa Cavatina Group, uruchomiła właśnie sprzedaż 129 mieszkań, które powstaną w budynku B tej inwestycji. Oddanie do użytku pierwszego budynku mieszkaniowego planowane jest na II kwartał 2024 r.

Dwa budynki powstającego kompleksu – B i C – dostarczą docelowo na łódzki rynek mieszkaniowy ponad 400 lokali w wysokim standardzie. Połączenie postindustrialnego klimatu dawnych zakładów bawełnianych z nowoczesnymi, zrównoważonymi rozwiązaniami podnoszącymi komfort mieszkańców i dużą dbałością dewelopera o tereny zielone i infrastrukturę usługową, tworzy atrakcyjną ofertę dla osób szukających dobrego miejsca do życia, a także tych pragnących zainwestować.

Realizowane w ramach Cavatina Group miastotwórcze projekty wielofunkcyjne powstają zawsze z poszanowaniem dla lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Dlatego koncepcja odnowienia WIMY obejmuje przede wszystkim renowację i modernizację istniejących zabudowań pofabrycznych. Centralnym punktem kompleksu, miejscem spotkań i zielonym sercem tej inwestycji, będzie 100-letni park z fontanną. Oferowane przez nas mieszkania powstają w zaadaptowanych obiektach dawnej skręcalni oraz przewijalni. Historyczny wymiar tej lokalizacji pozwoli nam stworzyć niebanalne, przyjazne i po prostu atrakcyjne miejsce do życia– mówi Anna Łagowska-Cioch, Head of Residential Sales & Leasing Resi Capital S.A.

Na terenie kompleksu, między innymi w mieszkalnym budynku C, znajdą się także przestrzenie usługowo-handlowe. Dogodna lokalizacja inwestycji przy jednej z głównych arterii miasta – Alei Piłsudskiego – zapewni szybki dostęp do komunikacji miejskiej oraz dobry dojazd samochodem do ścisłego centrum, a także wyjazd z miasta na autostradę A1. W zasięgu 15-minutowego spaceru znajdują się między innymi dwa parki miejskie oraz centrum handlowe.

Podobnie jak inne projekty Grupy Cavatina, łódzki kompleks mixed-use będzie podlegał certyfikacji w systemie BREEAM, podkreślającym istotność kluczowych czynników takich jak lokalizacja i dostępność komunikacyjna, zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie wody i energii oraz wykorzystanie prośrodowiskowych i ekologicznych materiałów.

Jedna z najbardziej spektakularnych rewitalizacji w Łodzi

Od 2020 roku właścicielem Widzewskiej Manufaktury, jest Grupa Cavatina. Koncepcja polskiego dewelopera zakłada przywrócenie świetności terenom dawnych zakładów bawełnianych poprzez stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu z biurami, mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi oraz otwartymi przestrzeniami do odpoczynku i rekreacji. Prace przebiegają w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

WIMA_Aerial.jpg

W nowej koncepcji tego projektu niezwykle ważne dla dewelopera było stworzenie nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni z pełnym poszanowaniem historycznego dziedzictwa tego miejsca. Dlatego, w projekcie architektonicznym zostały zachowane elementy zabudowy dawnej fabryki, w szczególności ceglane mury ścian zewnętrznych oraz oryginalne żeliwne słupy w zaplanowanych przestrzeniach biurowych i na terenie parku.

Estetyka bryły obiektu biurowego w części nadbudowywanej pochodzi z inspiracji układem nici przędzalnianych, co stanowi nie tylko efektowny zabieg wizualny, a też ukłon w kierunku pierwotnej funkcji tego budynku. Poszanowaniem pięknej historii będzie także zrewitalizowany 100-letni park o powierzchni ok. 9 tys. mkw., który stanie się dla wszystkich użytkowników i gości zielonym sercem inwestycji.

WIMA Widzewska Manufaktura to druga, obok Tuwima Apartments, inwestycja Cavatina Group z ofertą sprzedaży mieszkań w Łodzi.

Kompleks mieszkaniowy Tuwima Apartments znajduje się we wschodniej części Nowego Centrum Łodzi, w kwadracie ulic Tuwima, Przędzalnianej, al. Rodziny Grohmanów i Tramwajowej. Na atrakcyjnie położonej działce powstaje obecnie 11-piętrowy budynek wzdłuż al. Rodziny Grohmanów oferujący 452 mieszkania o powierzchni od 25 do 80 mkw., w którym dostępnych w sprzedaży jest pierwsze 111 lokali. Kolejny etap zakłada realizację 7-piętrowego budynku z 145 mieszkaniami przy ul. Tuwima.