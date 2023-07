Pierwszy etap inwestycji Ghelamco pod Warszawą już gotowy

Ghelamco ukończyło budowę pierwszego etapu kameralnego osiedla Bliskie Piaseczno pod Warszawą.

Zakończyła się budowa pierwszego etapu osiedla mieszkaniowego Bliskie Piaseczno.

Osiedle wyróżnia kameralna skala, dobra architektura i funkcjonalność.

W pierwszym etapie inwestycji powstały dwa trzypiętrowe budynki ze 156 mieszkaniami, 27 lokalami usługowymi oraz otwartymi, zielonymi podwórkami.

Mieszkania w Bliskim Piasecznie wyposażono w takie rozwiązania, jak zielone ogródki, przeszklone loggie czy duże balkony.

Deweloper Ghelamco ukończył budowę pierwszego etapu osiedla mieszkaniowego pod Warszawą – Bliskiego Piaseczna – i zapowiada budowę kolejnego. Jego nowi mieszkańcy odbierają właśnie klucze do swoich mieszkań.

Osiedle wyróżnia się kameralną skalą, wysokiej klasy architekturą i jakością wykończenia oraz funkcjonalnością – zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w jednym miejscu łączyć funkcje mieszkaniowe, wypoczynkowe i handlowo-usługowe, czyli oferować wszystko, co potrzebne na co dzień do wygodnego życia.

W pierwszym etapie inwestycji powstały dwa trzypiętrowe budynki ze 156 mieszkaniami, 27 lokalami usługowymi oraz otwartymi, zielonymi podwórkami. Nowoczesna koncepcja osiedla, które integruje i skupia życie mieszkańców wokół starannie zaprojektowanych dziedzińców, powstała zgodnie z filozofią Ghelamco, firmy znanej z innowacyjnych projektów biurowych i unikatowych apartamentowców.

Bliskie Piaseczno to nasza odpowiedź na potrzeby osób, którym zależy na mieszkaniu o wysokim standardzie w rozsądnej cenie, bez zgiełku wielkiego miasta, ale jednocześnie nie chcących rezygnować z wielkomiejskich wygód i rozwiniętej infrastruktury. Inwestycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów, co potwierdza sprzedaż 90% mieszkań w I etapie – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

– W związku z tym sukcesem planujemy realizację drugiego etapu osiedla, który obejmie 140 mieszkań. Będzie to kolejny krok w naszej misji tworzenia miastotwórczych projektów, które wykraczają ponad rynkowe standardy i przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności.

Osiedle powstało w atrakcyjnej, podmiejskiej lokalizacji – przy ulicy Tukanów w Starej Iwicznej, przy granicy Piaseczna i w sąsiedztwie jego osiedli mieszkaniowych oraz rozwiniętej infrastruktury, w tym stacji PKP i SKM i przystanków autobusowych. W ciągu zaledwie 25 minut można stąd dojechać samochodem do ścisłego centrum Warszawy nową trasą S7.

Mieszkania w Bliskim Piasecznie wyposażono w takie rozwiązania, jak zielone ogródki, przeszklone loggie czy duże balkony, które stanowią idealne miejsce do wypoczynku i relaksu. W ofercie dewelopera pozostały już ostatnie wolne lokale o powierzchni od 36 do 63 mkw.