Pierwszy etap Nordic Bemowo już gotowy! To projekt Kuryłowicz & Associates

W Warszawie zakończono budowę pierwszego etapu osiedla Nordic Bemowo spod kreski Kuryłowicz & Associates.

Pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej Nordic Bemowo został oficjalnie zakończony.

Inwestycja położona jest w pobliżu planowanej stacji drugiej linii metra.

Osiedle otoczone jest zielenią, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne tereny rekreacyjne, szkoły, przedszkola i sklepy.

Przemyślane aranżacje przestrzenne, obszerne balkony, przestronne tarasy oraz przydomowe ogrody zapewniają najwyższy standard komfortu mieszkalnego.

Za projektem stoi biuro architektoniczne Kuryłowicz & Associates.

Pierwszy etap Inwestycji mieszkaniowej Nordic Bemowo, zlokalizowanej wzdłuż ul. Lazurowej w zachodniej części warszawskiej dzielnicy Bemowo, został oficjalnie zakończony. Zaprojektowana przez renomowane biuro architektoniczne Kuryłowicz & Associates, inwestycja stanowi perłę nowoczesnego designu i funkcjonalności w jednym.

Pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej Nordic Bemowo spod kreski Kuryłowicz & Associates został oficjalnie zakończony. fot. Nate Cook

Plac miejski w sercu osiedla

Projekt Nordic Bemowo wyróżnia się swoją ambicją i przemyślaną koncepcją, z centralnym punktem w postaci dynamicznego placu miejskiego, ulokowanego w samym sercu osiedla. Ten miejski plac, funkcjonujący jako centrum integracji na skalę dzielnicowo-regionalną, zaoferuje szereg udogodnień skierowanych nie tylko do mieszkańców Bemowa.

Otaczające plac budynki na parterach odkryją w sobie lokale usługowe, takie jak niewielkie sklepy czy kawiarnie. Plac zapewni przestrzeń rekreacyjną dla dzieci i seniorów, miejsca do wypoczynku oraz specjalne strefy przeznaczone na spotkania plenerowe, takie jak osiedlowe pikniki czy seanse kina na świeżym powietrzu.

Integracja mieszkańców i nordycka architektura

Apostrofując znaczenie integracji mieszkańców, projekt, oprócz funkcji mieszkalnych, zapewnia miejsca do relaksu, rekreacji i stwarza przestrzenie sprzyjające nawiązywaniu sąsiedzkich relacji. W kompleksie całego osiedla zaprojektowano również infrastrukturę taką jak stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, parkingi rowerowe, malownicze ogrody deszczowe, pergole, miejsca dla zwierząt i urokliwy las kieszonkowy z brzozami. Bogactwo przyrody, liczne miejsca wypoczynku i inne udogodnienia czynią z Nordic Bemowo projekt wyjątkowy, w pełni dostosowany do potrzeb współczesnych mieszkańców.

W trakcie prac koncepcyjnych nad projektem zwróciliśmy uwagę na piękno i funkcjonalność nordyckiej architektury, zainspirowani fińskimi realizacjami zaproponowaliśmy spójny urbanistycznie układ budynków o wyrazistej architekturze. Obiekty projektowane są w dwóch typach budynków tzw. „zetki” (budynek korytarzowy) oraz budynku tzw. „punktowca” (budynek punktowy). Te ostatnie, punktowce, stanowią dla nas nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale również są ważnymi punktami orientacyjnymi na osiedlu, które dodają charakteru całej przestrzeni placu - mówi Piotr Marciniak, architekt-partner i kierownik projektu z Kuryłowicz & Associates.

Pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej Nordic Bemowo spod kreski Kuryłowicz & Associates został oficjalnie zakończony. fot. Nate Cook

Przemyślane aranżacje przestrzenne, obszerne balkony, przestronne tarasy oraz przydomowe ogrody zapewniają najwyższy standard komfortu mieszkalnego. Dodatkowo, dla mieszkańców przewidziano garaże podziemne z łatwym dostępem oraz przejrzysty system informacji wizualnej z regionalnymi graficznymi akcentami.

W ramach projektu powstanie łącznie 14 budynków wielorodzinnych oraz 9 budynków jednorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ponad 33 000 m2. W ofercie znajdą się mieszkania o zróżnicowanych metrażach, od 25 do 117 m2, z przedziałem 2-5 pokojowym. Wszystkie mieszkania będą miały balkony, loggie lub tarasy.

Inwestycja położona jest w pobliżu planowanej stacji drugiej linii metra. Osiedle otoczone jest zielenią, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne tereny rekreacyjne, szkoły, przedszkola i sklepy.