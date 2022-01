Pierwszy hotel By Mercure w Tallinie

Accor umacnia portfolio w regionie Bałtyku. wiodąca Grupa hotelowa na świecie podpisała umowę z PalmGrupp OÜ na pierwszy w Estonii hotel marki „By Mercure”. planowane otwarcie liczącego 132 pokoje obiektu przypada na marzec 2022.

Dzięki współpracy pomiędzy Accor a PalmGrupp OÜ istniejący hotel Ülemiste zlokalizowany przy lotnisku Lennart Meri dołączy do międzynarodowej sieci. Obiekt, po rebrandingu połączonym z odświeżeniem wystroju, przyjmie gości już w marcu tego roku jako pierwszy w Estonii hotel marki „By Mercure”.

Obiekt zaoferuje 132 nowoczesne i komfortowe pokoje oraz apartamenty rozmieszczone na pięciu piętrach. Nie zabraknie także strefy biznesowej z 3 salami konferencyjnymi oraz przestrzeni do relaksu z sauną i siłownią. Do dyspozycji gości będzie także restauracja i bar z tarasem widokowym. Dzięki doskonałej lokalizacji hotel jest idealnym i przyjaznym miejscem dla gości tranzytowych z lotniska, ale także dla grup sportowych, osób podróżujących w celach biznesowych czy klientów rekreacyjnych. Goście będą mogli skorzystać z 78 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 4 dla autobusów.

Hotele funkcjonujące jako „By Mercure” wykorzystują swoje dotychczasowe nazwy wraz z dopiskiem nazwy marki do 5 lat, stopniowo przechodząc integrację do rodziny Mercure. Dzięki temu właściciele obiektów mogą przeprowadzać zmiany we własnym tempie. „By Mercure” zapewnia gościom ten sam wysoki poziom międzynarodowego standardu, wielkości pokoi, udogodnień i serwisu, jak w hotelach należących do marek Mercure. W obiektach obowiązuje także rygorystyczny certyfikat ALLSAFE gwarantujący spełnianie zweryfikowanych norm bezpieczeństwa i higieny. Goście wybierający pobyt w hotelach „by Mercure” mają też możliwość skorzystania z globalnego programu lojalnościowego ALL - Accor Live Limitless.