Pierwszy hotel marki greet powstanie w Krakowie. Dla Accor projektuje Tremend

Do portfolio marek lifestylowych grupy Accor w regionie, po Tribe, w najbliższych latach dołączy również greet. Pierwszy hotel sygnowany tą marką powstanie w Krakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego lotniska w Balicach imienia Jana Pawła II. Za design i projekt wnętrz hotelu odpowiada pracownia architektoniczna Tremend.

Pomimo trwającej pandemii, Accor nie zwalnia tempa w rozwoju portfolio marek lifestylowych w regionie Europy Wschodniej. Grupa podpisała umowę franczyzy z firmą Cracovia Airport Hotel na obiekt, który powstanie w Krakowie przy ul. Medweckiego. Nowy hotel zaoferuje gościom 161 nowoczesnych pokoi, a w jego murach znajdą się dwie marki - ibis Styles (84 pokoje) i greet (77 pokoi). Będzie to pierwszy obiekt w Polsce i Europie Wschodniej sygnowany brandem greet, który proponuje zupełnie nowe spojrzenie na współczesne hotelarstwo. Za design i projekt wnętrz hotelu odpowiada pracownia architektoniczna Tremend.

- Podobnie jak Tribe, marka greet rozszerza granice dotychczasowego rozumienia hotelarstwa. Dlatego szczególnie teraz, w nowej rzeczywistości, która zainspirowała wielu z nas do zmiany swoich codziennych nawyków cieszymy się, że możemy zaproponować zupełnie nowe podejście do podróżowania. Wierzymy, że społecznie zaangażowana marka, dla której jednym z priorytetów jest troska o środowisko naturalne i ekologia, znajdzie wielu entuzjastów w Polsce - mówi Jacek Stasikowski, Development Director Poland Accor.



- Wysoka jakość usług idąca w parze z ochroną środowiska jest jednym z priorytetów naszej działalności. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy być częścią projektu skupiającego się na nowym podejściu do zrównoważonej turystyki, gdzie kwestie ekologiczne są jednym z głównych elementów funkcjonowania hotelu. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie w usługach przyjaznych środowisku pomoże stworzyć miejsce, w którym każdy przemyślany element będzie spełniał oczekiwania zaangażowanych podróżników - podkreśla Paweł Giza, prezes zarządu Cracovia Airport Hotel.

Świeży powiew w branży

Zasilająca segment ekonomiczny marka greet powstała w 2018 roku jako wyraz zaangażowania grupy Accor w kwestie środowiskowe, w myśl przekonania, że hotele mogą sprawiać, by świat stał się lepszym miejscem. Skupiony na społeczności, zaangażowaniu i braku standaryzacji brand jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych gości hotelowych, którzy poszukują większego znaczenia w codziennych transakcjach i decyzjach zakupowych. Dlatego w DNA greet wpisane jest działanie z myślą o ochronie środowiska, recycling i upcycling, przypisywanie dużego znaczenia lokalności oraz zrównoważona turystyka.

W przestrzeniach oferowanych przez hotele greet drugie życie znajdują meble poddane recyklingowi z pchlich targów czy firm recyclingowych, ekologiczne rozwiązania w architekturze i designie, takie jak: wykorzystywanie materiałów przyjaznych środowisku, panele społeczne i zielone strefy na dachach budynków. Eko-podejście jest obecne także w codziennym funkcjonowaniu hotelu. Kucharze korzystają z produktów od lokalnych dostawców, wciąż nadających się do spożycia owoców i warzyw, a resztki jedzenia są przekazywane potrzebującym. Oprócz zainstalowanych paneli słonecznych w budynku, ochronie środowiska sprzyja także gromadzenie deszczówki.

Do 2024 roku Accor planuje otwarcie 10 nowych hoteli sygnowanych marką.