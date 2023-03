Pierwszy hotel marki Swissôtel w Czechach. Pięciogwiazdkowy Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA otworzy się w 2024 r.

Accor podpisał umowę o zarządzanie na pierwszy hotel marki Swissôtel w Czechach. Pięciogwiazdkowy Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA przyjmie pierwszych gości w 2024 roku.

Pierwszy Swissôtel dołączy na turystyczną mapę Czech w sercu wypoczynkowego resortu.

Pięciogwiazdkowy Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA liczący 130 eleganckich pokoi hotel przyjmie pierwszych gości w 2024 roku.

Inwestorem i właścicielem hotelu jest Grathon Business a.s, firma realizująca projekty nieruchomościowe na skalę europejską.

Pierwszy pięciogwiazdkowy Swissôtel w Czechach zlokalizowany w miejscowości Mariańskie Łaźnie. Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA jako połączenie pięciu wyjątkowych budynków wyróżni się nowoczesnym projektem fasady i szklanego atrium z naturalnym światłem oświetlającym cały kompleks.

Mariańskie Łaźnie wraz z Karlowymi Warami i Franciszkańskimi Łaźniami zostały niedawno wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto położone jest 50 min jazdy od międzynarodowego lotniska w Karlowych Warach, 2 godziny jazdy samochodem od lotniska im. Vaclava Havla w Pradze i nieco ponad 2 godziny podróży od centrum Pragi, fot. mat. prasowe

Goście odwiedzający nowy hotel będą mogli spędzić przyjemny czas pełen relaksu, spokoju i wyciszenia w 130 pięknie zaprojektowanych, nowoczesnych i komfortowych pokojach. Wokół Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA znajduje się wiele atrakcyjnych dla turystów miejsc, takich jak Śpiewająca Fontanna czy Główna Kolumnada. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji liczne obiekty sportowe – stok narciarski, znany tor do wyścigów motocyklowych czy jedyny królewski i zarazem najstarszy klub golfowy w Czechach to tylko niektóre z nich.

Cieszymy się, że możemy wprowadzić markę Swissôtel do Mariańskich Łaźni, drugiego co do wielkości miasta uzdrowiskowego w Czechach. Dzięki temu projektowi chcemy zapewnić wszystkim gościom chwile relaksu dla ciała i ducha, a także nieoczywiste wrażenia wizualne poprzez unikalny design budynku. Wierzymy, że atrakcyjna architektura w połączeniu z wyjątkowym otoczeniem i doświadczeniami, jakie gwarantuje Swissôtel sprawi, że więcej osób odkryje Mariańskie Łaźnie, które są niewątpliwie dziedzictwem kulturowym, jakie trzeba doświadczyć na własnej skórze - mówi Frank Reul, Accor VP Development Northern Europe - Eastern Europe & Balkans.

