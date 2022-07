Pierwszy hotel Pullman w Gruzji już otwarty

Pullman Tbilisi Axis Towers, zlokalizowany w najwyższym budynku stolicy Gruzji, otworzył drzwi dla gości. To flagowy i zarazem piąty hotel luksusowej marki Accor. Niezwykły jest design hotelu, stworzony we współpracy z zespołem architektów Axis i francuskim projektantem Christophe'em Pilletem.

Liczący 220 stylowych i komfortowych pokoi i apartamentów Pullman Tbilisi Axis Towers to kolejny hotel, który dołączył do portfolio Accor w Gruzji.

Obiekt znajduje się w zapierającym dech w piersiach najwyższym budynku w kraju, a pokoje dla gości dostępne są na piętrach od 19. do 35.

Design wnętrz utrzymany jest w loftowym stylu w odcieniach szarości z jasnymi elementami i akcentami.

Każdy pokój dysponuje panoramicznymi oknami i zachwycającymi widokami na prestiżową dzielnicę miasta.

Wyjątkowa architektura budynku w połączeniu z nowoczesnym wystrojem wnętrz sprawia, że Pullman Tbilisi Axis Towers to nowy punkt turystyczny przyciągający uwagę.

Designerskie wnętrza hotelu

Pullman zaciera granice między sztuką a życiem codziennym: wszystkie hotele marki już od pierwszych momentów pobytu otaczają gości inspirującą atmosferą oraz imponującą i nowoczesną estetyką. Design wnętrz gruzińskiego hotelu, stworzony we współpracy z zespołem architektów Axis i francuskim projektantem Christophe'em Pilletem, zachowuje jednolity styl wielofunkcyjnego budynku. Pullman Tbilisi Axis Towers zapewnia wyjątkowe otoczenie, w którym biznes łączy się z przyjemnością i relaksem. Goście znajdą tu wszelkie udogodnienia, jakich potrzebują do efektywnego prowadzenia podróży służbowych i odbywania spotkań, a także do wypoczynku i rozrywki. Maksymalny relaks zapewniają m.in. wygodne łóżka i poduszki, głośniki Bluetooth czy komplet kosmetyków C.O. Bigelow.

Pullman Tbilisi Axis Towers to jeden z naszych najambitniejszych i długo oczekiwanych projektów hotelowych w Gruzji. Hotel pod wieloma względami odzwierciedla filozofię i wizję Accor do aktywnego wspierania rozwoju turystyki i dalszego umacniania pozycji w kraju. Tbilisi ma ogromny potencjał i jesteśmy przekonani, że rozwój branży hotelarskiej w różnych segmentach przyczyni się do stałego wzrostu liczby osób podróżujących w celach wypoczynkowych i biznesowych. Nie mam wątpliwości, że pierwszy hotel Pullman, mieszczący się w tak kultowym budynku, za sprawą wyjątkowego projektu i nienagannej obsługi stanie się jednym z ulubionych hoteli przyjezdnych i mieszkańców miasta. Co więcej, restauracja "Dumas" i sky bar "Weather Report" z niezwykłymi, rozległymi widokami, wkrótce pojawią się na liście miejsc koniecznych do odwiedzenia” – podkreśla Alexis Delaroff, COO of Accor New East Europe.

Sky bar i wyjątkowe lobby

Podobnie jak wszystkie hotele marki na świecie, Pullman Tbilisi Axis Towers dostarcza gościom autentyczne doświadczenia kulinarne pełne świeżości i smaku. Restauracja "Dumas" z otwartą kuchnią serwuje dania kuchni francuskiej i śródziemnomorskiej, w menu zmieniającym się w ciągu dnia, tak aby zadowolić najbardziej wymagające podniebienia. Sky bar "Weather Report" na 37. piętrze pretenduje do miana jednej z głównych atrakcji miasta, oferując szeroki wybór ekskluzywnych koktajli, kartę różnorodnych win oraz wykwintne tapas, którym towarzyszy niesamowita sceneria. The Junction at Pullman to coś więcej niż tylko lobby: to kosmopolityczna i malownicza przestrzeń, idealne miejsce do pracy, zabawy, tworzenia i nawiązywania znajomości. Ponadto w hotelu codziennie podawane jest zdrowe i zbilansowane śniadanie, które pomoże rozpocząć udany dzień.

Sala balowa, centrum fitness i spa

Pullman Tbilisi Axis Towers oferuje gościom 2000 mkw. dobrze wyposażonej i pomysłowo zaprojektowanej przestrzeni konferencyjnej, która jest idealna zarówno na spotkania służbowe, jak i towarzyskie. Siedem sal konferencyjnych, wspaniała Sala Balowa i przestronna strefa z tarasem uzupełnione są usługami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb, doskonale połączonymi w celu maksymalizacji komfortu i produktywności.

W Centrum Wellness goście mogą skorzystać z szerokiej gamy usług fitness i spa. Znajdują się tu 25-metrowy basen z podgrzewaną wodą i rozsuwanym szklanym dachem, dwie sauny, łaźnia parowa, ring bokserski i w pełni wyposażona sala fitness. Aby jeszcze bardziej pomóc gościom w utrzymaniu dobrej formy, Pullman oferuje bezpłatne zestawy fitness dostępne na życzenie w każdym pokoju i apartamencie. Zawierają sprzęt do ćwiczeń, dzięki czemu goście mogą trenować we własnym tempie w zaciszu swojego pokoju.