Pierwszy muzyczny biurowiec w Polsce wyszedł z ziemi. Vibe to inwestycja Ghelamco projektu Pig Architekci

Powstający w centrum Warszawy biurowiec Vibe pnie się w górę. Podziemna konstrukcja budynku została ukończona. Najnowsza inwestycja Ghelamco spod kreski Pig Architekci jako pierwsza w Polsce otrzyma dźwiękową tożsamość. Jej skomponowanie powierzono kompozytorowi Wojciechowi Urbańskiemu.

REKLAMA

W centrum Warszawy powstaje nowa inwestycja Ghelamco.

Za projekt architektoniczny VIBE’a odpowiada pracownia PIG Architekci.

Jest to koncept wielkomiejski i nowoczesny, a zarazem lokalny, dzięki nawiązaniom do industrialnej przeszłości i architektury Woli.

Planowana data ukończenia inwestycji to I kwartał 2024 roku.

W biznesowym centrum Warszawy, u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej, Ghelamco realizuje najnowszą inwestycję – kompleks biurowy VIBE. W pierwszym etapie będzie on liczył 45 metrów wysokości i dostarczy przyszłym najemcom 15 tys. mkw. powierzchni biurowej. Jego budowa weszła w kluczową fazę – zakończyły się prace nad podziemną częścią konstrukcji budynku. Aktualnie trwa budowa drugiej kondygnacji nadziemnej.

Vibe w pierwszym etapie będzie on liczył 45 metrów wysokości i dostarczy przyszłym najemcom 15 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej, fot. mat. prasowe

W ciągu 5 miesięcy od rozpoczęcia budowy specjaliści z Ghelamco wbudowali w ścianę szczelinową oraz konstrukcję około 450 ton stali i blisko 5000 m3 betonu, z czego 75 proc. stanowi beton niskoemisyjny. Pozwala on na znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla, ograniczając tym samym ślad węglowy powstającego obiektu.

Muzyczna tożsamość jakiej dotąd nie było

Nazwa projektu – VIBE – to odwołanie do energicznego i wielkomiejskiego klimatu, który panować będzie w najnowszej inwestycji Ghelamco. Jako pierwszy biurowiec w Polsce otrzyma własną, dźwiękową tożsamość, która stanie się nie tylko elementem komunikacji marketingowej, ale będzie wybrzmiewać również w jego przestrzeni.

Stworzyliśmy projekt wyjątkowy, bo pierwszy z własnym muzycznym DNA. Otoczenie, w którym pracujemy ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie i funkcjonowanie. Starannie skomponowana przez uznanego kompozytora linia dźwiękowa kompleksu biurowego VIBE dostroi się do tempa i rytmu życia wewnątrz budynku, będąc jego idealnym dopełnieniem. Całość - identyfikacja dźwiękowa i wizualna inwestycji - stanowić będzie unikalną przestrzeń dla najemców, której do tej pory na rynku jeszcze nie było – przekonuje Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Do skomponowania audiosfery VIBE’a, która stanie się znakiem rozpoznawczym nowej inwestycji Ghelamco, zaproszony został polski kompozytor, producent i sound designer – Wojciech Urbański.

W duchu ESG

VIBE został zaprojektowany zgodnie ze strategią ESG Ghelamco. Docelowo zasilany będzie w 100 proc. czystą energią, pochodzącą z własnych farm fotowoltaicznych dewelopera, dzięki czemu emisja CO2 w całym cyklu życia budynku zostanie obniżona o ponad 50 proc. Biurowiec będzie też wykorzystywał zaawansowany Building Energy Management System, który pozwoli na znaczącą redukcję zużycia energii. Zrównoważony charakter VIBE potwierdzą certyfikaty w systemach WELL, BREEAM, SmartScore, WiredScore i Green Standard Building.

Monitorowanie stanu budynku w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia optymalnego środowiska pracy możliwe będzie dzięki zastosowaniu autorskiego systemu Signal OS opracowanego przez Ghelamco. Zintegruje on wszystkie systemy budynkowe w jeden analityczny, który w czasie rzeczywistym monitoruje, gromadzi i ocenia dane z całego budynku. W trosce o zdrowie i komfort pracy użytkowników, wnętrza VIBE wyposażone zostaną dodatkowo w rozwiązania antypandemiczne, opracowane przez dewelopera wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej.

Ciekawy projekt i lokalizacja

Za projekt architektoniczny VIBE’a odpowiada pracownia PIG Architekci. Jest to koncept wielkomiejski i nowoczesny, a zarazem lokalny w swym charakterze, dzięki nawiązaniom do industrialnej przeszłości i architektury Woli. Na całość kompleksu złoży się również obszerny, ogólnodostępny skwer miejski z pasażem między budynkami i wolnostojącym pawilonem gastronomiczno-kulturalnym. Będzie to zielona enklawa, która stanie się miejscem odpoczynku dla mieszkańców Woli oraz pracowników okolicznych biurowców.

Tak będzie wygladało lobby biurowca Vibe, fot. Ghelamco

Kompleks biurowy VIBE jest kolejnym akordem dopełniającym biznesowe centrum stolicy, które Ghelamco stworzyło na przestrzeni ostatnich lat w rejonie ronda Daszyńskiego, i które stale rozwija. Najbliższa okolica jest znakomicie rozwinięta pod kątem handlu i usług. VIBE stanowić ma kontynuację pierzei ulicy Towarowej, którą Ghelamco zapoczątkowało kompleksem The Warsaw HUB. Znajdują się w nim liczne restauracje, pasaż handlowo-usługowy, supermarket czy siłownia. Lokalizacja pozwala także najemcom oraz klientom korzystać z licznych środków komunikacji, w tym rozbudowanego transportu publicznego (metro, kolej, tramwaje, autobusy), a także infrastruktury rowerowej.