Pierwszy nowy dworzec kolejowy w podkarpackim otwarty

Dworzec w Sędziszowie Małopolskim to pierwszy z dwóch dworców w województwie podkarpackim realizowanych w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych i sześciu, które zostaną przebudowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w tym regionie kraju.

Dworzec w Sędziszowie Małopolskim to również pierwsza z PID zrealizowana inwestycja, która sfinansowana została ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. IDS-y to budynki nowoczesne, funkcjonalne oraz komfortowe. Dworzec w Sędziszowie Małopolskim został wykonany jako projekt indywidualny. Konieczność jego budowy była podyktowana zmianą lokalizacji peronów po przebudowie infrastruktury stacyjnej w ramach modernizacji linii kolejowej Kraków – Przemyśl, a także chęcią zapewnienia podróżnym miejsca oczekiwania odznaczającego się wysokim standardem wykonania, komfortem i estetyką. Ważną kwestią są także rozwiązania proekologiczne, dzięki którym dworzec jest energooszczędny.

Parterowy budynek nowego dworca posiada prostą i nowoczesną bryłę składającą się z dwóch części połączonych wiatą, co sprawia że tworzą one spójną funkcjonalno-użytkową całość. Pierwsza z nich to część dworcowa przeznaczona do obsługi podróżnych, gdzie umiejscowiono poczekalnię oraz toalety ogólnodostępne. Druga to tzw. część miejska, w której znajduje się lokal przeznaczony na wynajem. Pod wiatą łączącą dwie części dworca umieszczono ławki dla podróżnych oraz 10 stojaków rowerowych wraz stacją naprawy rowerów (podstawowe narzędzia, pompka do kół). Dominantą architektoniczną założenia jest wieża o wysokości nieco ponad 4 metrów, na której zamontowano wielkowymiarowy podświetlany nocą zegar. Warto zwrócić również uwagę, na to że znaczna część elewacji nowych kubatur jest przeszklona, co jest spójne z nowoczesnym stylem budynku, a także pozwala na dostęp światła dziennego. Oprócz budowy dworca na nowo zaaranżowano jego bezpośrednie otoczenie. Po zachodniej stronie zlokalizowano parking składający się z 43 miejsc postojowych, w tym dwóch dla osób z niepełnosprawnościami.

- Oddajemy dzisiaj do użytku kolejny dworzec zrealizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. To kolejny krok na drodze do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Dworzec to pierwsze miejsce, z którym stykają się podróżni po opuszczeniu pociągu, jest to swoista wizytówka miasta, dlatego ważne jest, aby było to miejsce funkcjonalne a zarazem cieszące oko. Nowo otwarty dworzec w Sędziszowie Małopolskim jest nowoczesny, energooszczędny, proekologiczny i, co ważne, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Swój udział w modernizacji obiektu mają fundusze unijne, które pomagają odmieniać oblicze polskich dworców – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak