Pierwszy podziemny automatyczny parking rowerowy w Polsce. W Fabryce Norblina!

W rewitalizowanym przez Grupę Capital Park zabytkowym kompleksie Fabryki Norblina powstanie nowoczesny, w pełni zautomatyzowany podziemny parking rowerowy na 95 miejsc. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce przygotowana przez firmę, która z sukcesem implikuje swoje rozwiązania także m.in. w Hiszpanii, Szwajcarii, Singapurze czy Izraelu.

Nowoczesny, całodobowy i ogólnodostępny parking zostanie zrealizowany w autorskim systemie Biceberg, który jako jedyny pozwala rowerzystom na w pełni bezpieczne przechowanie pojazdu wraz z wyposażeniem tj. kask, koszyk czy bagaże. System uruchamiany będzie za pomocą karty zbliżeniowej lub smartfona i przywoła do użytkownika kabinę, w której trzeba będzie umieścić rower oraz pozostałe przedmioty do przechowania. Szczelnie zamknięty boks za pomocą specjalnego mechanizmu zostanie później wprowadzony na wielopoziomowy parking podziemny. Cała operacja zajmie niecałe 15 sekund. System jest w pełni bezpieczny i do zera redukuje możliwość omyłkowego wydania roweru niewłaściwej osobie. Jego zaletą jest także brak konieczności przypinania jednośladu - zamknięta komórka porusza się po takich trajektoriach, że pozostaje on cały czas w tej samej pozycji, w jakiej został początkowo ustawiony.

– Automatyczny podziemny parking rowerowy to odpowiedź na jedno z wyzwań, z którym mierzymy się podczas rewitalizacji – czyli ograniczoną ilością miejsca. Ze względu na historyczne zabudowania, które wytyczają nam układ wewnętrznych uliczek, chcemy pozostawić je otwartymi pasażami dla pieszych. System podziemnego parkowania pozwoli nam na zaoszczędzenie powierzchni. Na zewnątrz będzie widoczna jedynie niewielka, estetycznie dopasowana do fabrycznego otoczenia stacja dokująca, natomiast cały mechanizm i przechowywanie pojazdów odbywać się będzie w podziemiach - mówi Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Capital Park.

Parking umiejscowiony został w sąsiedztwie dwóch zabytkowych budynków, od strony ul. Żelaznej, niedaleko historycznego wejścia na teren fabryki. Jego obudowę stanowić będzie podziemna żelbetowa konstrukcja w kształcie cylindra, o wewnętrznej średnicy blisko 9 m i głębokości ponad 6 metrów. Ze względu na bliskość zabytkowych zabudowań oraz wysokie ciśnienie wody gruntowej, konstrukcja została dodatkowo pogrubiona i wzmocniona, a wokół niej wykonano umocnienia techniką jet grouting, aby ustabilizować grunt i zapewnić pełną szczelność systemu. Zewnętrzna część parkingu zaprojektowana została tak, by wizualnie korespondować z fabrycznym otoczeniem, a dzięki częściowemu przeszkleniu pracę mechanizmu będzie można obejrzeć. W pewien sposób nawiąże to także do pracy maszyn fabrycznych, które wypełniały kiedyś ten kompleks.

- Od pierwszej chwili, gdy dowiedzieliśmy się o rewitalizacji Fabryki Norblina, nasz zespół zaczął badać historię tego wyjątkowego miejsca - od jego początków, czasów prężnie funkcjonującej fabryki, a także później jako przestrzeni zintegrowanej z miastem, otwartej na sztukę, wystawy i pełniącej wiele społecznych funkcji. Zachowanie przemysłowych cech terenu w tej rewitalizacji jest wielką inspiracją dla naszych projektantów, a możliwość wkomponowania w budynek rozwiązania mechanicznego promującego walory ekologiczne i środowiskowe spowodowało, że bardzo się tym projektem zainteresowaliśmy – mówi Jaime Palacios Baena, project designer w Ma-Sistemas.

Ma-Sistemas to pochodząca z Hiszpanii firma, której autorski koncept podziemnego parkingu rowerowego o nazwie Biceberg funkcjonuje w wielu miastach tego kraju – można z nich korzystać m.in. w Barcelonie czy Saragossie. Spółka wdraża swoje projekty z powodzeniem także w Szwajcarii, Izraelu czy Singapurze. Inwestycja w Fabryce Norblina będzie jej pierwszą realizacją w Polsce, a zastosowane materiały wykończeniowe oraz mechanizmy korespondować będą z przemysłową architekturą terenu. Za parking przewidziana będzie symboliczna opłata, której dokonywać będzie można kartą lub poprzez płatności mobilne. Dodatkowych 200 klasycznych miejsc dla rowerzystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szatnie, prysznice itp.) zostanie zlokalizowanych w parkingu podziemnym i będzie przeznaczonych dla pracowników biur.

Fabryka Norblina zaproponuje ponad 65 tys. mkw. powierzchni użytkowej, z czego 41 tys. mkw. będą stanowiły biura. Pozostałe ponad 24 tys. mkw. będzie mieszanką kilku funkcji: rozrywkowej, gastronomicznej, usługowej, handlowej, kulturalnej oraz wellness. Wśród najemców zrewitalizowanej Fabryki Norblina znajdzie się m.in. BioBazar (1.800 mkw.), butikowe kino z siedmioma salami (3.300 mkw.), foodhall z ponad 30 konceptami gastronomicznymi (3.200 mkw.), Latino Bar z muzyką na żywo (408 mkw.), a także liczne restauracje. W części biurowej kompleksu swoje biura będą miały m.in. Allegro.pl (16.200 mkw.) oraz Globalne Centrum Usług Biznesowych Japan Tobacco International (8,5 tys. mkw.). Blisko 800 mkw. powierzchni zajmie pierwsza w Polsce w pełni interaktywna i cyfrowa galeria sztuki ART BOX Experience. Planowane ukończenie inwestycji to połowa 2021 roku.

Inwestorem i pomysłodawcą rewitalizacji Fabryki Norblina jest Grupa Capital Park. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia PRC Architekci. Głównym wykonawcą jest firma Warbud SA, z którą współpracują m.in. Soletanche Polska, Maat4 i TKT Engineering. Za działania związane z konserwacją zabytków odpowiada firma Monument Service.