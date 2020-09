Pierwszy pumptrack w Bydgoszczy gotowy

Miłośnicy wyczynowej jazdy mogą już cieszyć się nowym rowerowym placem zabaw. Asfaltowy tor z hopkami i zakrętami powstał na bydgoskim Miedzyniu.

REKLAMA

5 września br. odbyło się otwarcie pierwszego w Bydgoszczy pumptracka. Powstał on pomiędzy ulicami Maciaszka i Czorsztyńską na Miedzyniu. Tę niecodzienną inwestycję zrealizowano w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.



Na torze mogą bezpiecznie jeździć rowerzyści, miłośnicy jazdy na BMX, skaterzy, rolkarze i longboarderzy, o każdym stopniu umiejętności. W skrócie, „pumptrack” to jazda rowerem bez napędu i bez konieczności pedałowania po torze o zróżnicowanej wysokościowo trasie. Co ciekawe, jazda odbywa się wyłącznie dzięki balansowi i skoordynowaniu ciała rowerzysty. Wybierając się na pumptrack warto pamiętać o kaskach na głowę.

Rowerowy plac zabaw jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Jest on przeznaczony dla starszych dzieci i początkujących zawodników. Oprócz kilku asfaltowych pętli z hopkami i zakrętami, powstał plac do odpoczynku i przygotowania do jazdy. Inwestycja kosztowała 270 tysięcy złotych.