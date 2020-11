Pierwszy taki coworking w Trójmieście. Powstanie w nowoczesnym budynku spod kreski Medusa Group

Niebanalne przestrzenie coworkingowe z charakterem w równie niebanalnym budynku spod kreski Medusa Group pojawią się w trójmieście. Na dwóch ostatnich kondygnacjach biurowca Wave, na powierzchni ponad 3 tys. mkw. powstaną biura marki Spaces.

International Workplace Group (IWG plc) to światowy leader na rynku elastycznych powierzchni biurowych, obecny w ponad 120 krajach i 1100 miastach na świecie. W Polsce pod marką Spaces znaleźć można biura w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a obecnie firma przygotowuje się do dalszej ekspansji, planując otwarcie pierwszego centrum biznesowego Spaces na północy kraju w Gdańsku. Będzie ono zlokalizowane na dwóch ostatnich piętrach trójmiejskiego biurowca Wave, skąd roztaczać się będzie piękny widok na panoramę miasta. Do dyspozycji najemców oddane zostanie ponad 3 tys. mkw nowoczesnej powierzchni biurowej, a pierwsi z nich wprowadzą się do Spaces już na początku drugiego kwartału 2021 r.

– Współpraca JLL z IWG trwa w Polsce od lat. Wspólnie podbijamy kolejny rynek otwierając nowe biuro Spaces w Trójmieście. Zajmie ono dwa ostatnie piętra w budynku Wave A, zapewniając tym samym użytkownikom powierzchni imponujące widoki. Ten nowoczesny budynek wybudowany przez Skanska z pewnością zapewni niebanalne przestrzenie z charakterem, idealne dla pracowników korzystających z elastycznych przestrzeni biurowych – dodaje Jarosław Kwiecień, Starszy Konsultant w Dziale Reprezentacji Najemcy, JLL, firmy uczestniczącej w procesie transakcji.

– Wave to pierwszy budynek biurowy w trójmieście, który ubiega się o certyfikat WELL. Wytyczne i rozwiązania związane z tą certyfikacją pozwolą na bezpieczne korzystanie z przestrzeni biurowych, nawet jeśli epidemia koronawirusa zostanie z nami na dłużej. Budynek ubiega się także o nowy certyfikat WELL Health-Safety Rating, przyznawany powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w związku z trwającą epidemią – dodaje Agnieszka Krawczyk- Rogowska.

Biurowiec Wave, który w lipcu 2020 r. został dopuszczony do użytkowania, zaprojektowano z myślą o wygodzie jego użytkowników. W budynku zastosowano m.in. autorski i innowacyjny system Connected by Skanska ułatwiający użytkownikom biura codzienne funkcjonowanie w przestrzeni biurowej oraz zarządzanie budynkiem.

Od strony al. Grunwaldzkiej został wykorzystany antysmogowy beton o właściwościach fotokatalitycznych. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodliwych związków w powietrzu zanieczyszczonym smogiem miejskim, powstałym ze spalin emitowanych przez samochody. To pierwsza tego typu realizacja w Trójmieście.

Ważną kwestią dla Skanska jest także wspieranie alternatywnych środków transportu. W odpowiedzi na ciągle rosnące natężenie ruchu oraz problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, deweloper wraz z partnerami stworzył City Hub – pierwszy w Trójmieście węzeł współdzielonej mobilności. Jest to specjalnie zaaranżowana przestrzeń, w której każdy może m.in. wypożyczyć elektryczne skutery od Hop.City, hulajnogi z aplikacji Bolt czy samochody Traficar. Na miejscu znajdzie się też stacja do ładowania desek i hulajnóg elektrycznych Si.City, która poza funkcją ładowania, uchroni sprzęt przed kradzieżą.