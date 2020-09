Pierwszy taki projekt w historii Gdyni. Duża inwestycja firmy prywatnej w przestrzeń miejską

Orłowski park "Wzgórze Mewy" wzdłuż linii brzegowej morza przy rzece Kaczej zyska zupełnie nowe oblicze. Projekt jest już gotowy. Inicjatorem koncepcji rewitalizacji terenu parku jest gdyńska Grupa Vectra. - To pierwsza w historii Gdyni, tak duża inwestycja firmy prywatnej w przestrzeń miejską - podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Projekt powstał w pracowni Szablowscy Architekci, przy współpracy ZA Studio oraz Rock and Flower Studio w ramach projektu zieleni.

- Okolice mola w Orłowie, w których znajduje się Wzgórze Mewy, to miejsce w którym codziennie krzyżują się drogi naszych klientów, pracowników i współpracowników oraz naszych partnerów biznesowych. To miejsce jest bliskie naszemu sercu, dlatego decyzja o zaangażowaniu w renowację parku była naturalna - mówi Tomasz Żurański, CEO Vectra S.A. - Dostrzegamy przy tym znaczenie przyrody i doceniamy kontakt z nią w przestrzeni miejskiej. Trudny rok 2020 z racji na Covid-19 dodatkowo wzmocnił te wartości i uzmysłowił nam, że Wzgórze Mewy, znajdujące się w pobliżu siedziby Vectry, to miejsce spotkań lokalnej społeczności z morzem i jego naturalnym otoczeniem. Zdecydowaliśmy zatem o odnowieniu tego miejsca, aby jak najlepiej służyło mieszkańcom i osobom odwiedzającym okolicę. Niech będzie to próba spojrzenia dalej, za horyzont, gdzie wierzymy jest jasna, optymistyczna wizja bezpiecznej przyszłości – kontynuuje.

- To pierwsza w historii Gdyni, tak duża inwestycja firmy prywatnej w przestrzeń miejską. Cieszę się, że pomysłodawcą została firma z gdyńskimi korzeniami i siedzibą w Gdyni. Wzgórze Mewy to miejsce dedykowane mieszkańcom, z pomocą Vectry stanie się atrakcyjną przestrzenią publiczną. Mam nadzieję, że nowe, zdecydowanie bardziej przyjazne oblicze parku na stałe zapisze się w świadomości mieszkańców i turystów – komentuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Przyjazna przestrzeń do odpoczynku

Znajdujący się obecnie nieco na uboczu w świadomości przechodniów park, zajmuje centralne miejsce względem morza. To z tego miejsca roztacza się najbardziej spektakularna perspektywa, jedyny w swoim rodzaju widok na molo w Orłowie i horyzont. Koncepcja niewielkiego parku wynika z potrzeby stworzenia w tym miejscu przestrzeni przyjaznej ludziom, pozwalającej na chwile spokojnego odpoczynku, jak i spotkań w grupie. Park wykorzysta potencjał lokalizacji, której głównym atutem jest bliskość linii brzegowej morza. W gotowym projekcie nie zabraknie zatem punktów widokowych, umożliwiających podziwianie krajobrazu z różnych perspektyw.

Przestrzeń podzielono na cztery strefy. Każda z nich pełni inną funkcję i zostanie w inny sposób zagospodarowana. Zachowany zostanie główny ciąg komunikacyjny, prowadzący skrótem do mostku nad rz. Kaczą. Odnowiona zostanie nawierzchnia wszystkich ścieżek z nawierzchni gliniasto żwirowej. Całość została zaprojektowana w taki sposób, aby korzystanie z parku było jak najbardziej przyjemne i wygodne. Istotnym aspektem było wprowadzenie miejsc do siedzenia dla osób w różnym wieku oraz dowolne korzystanie z trawnika rekreacyjnego. Stąd wiele miejsc do spędzania czasu w grupach – co preferują młodsi użytkownicy, a także ławki umieszczone w lekkim osamotnieniu, umożliwiające spokojny wypoczynek. Na szczycie wzniesienia powstanie placyk, na którym zostaną ustawione ławki oraz podest, pełniący również funkcje tarasu piknikowego, a okazjonalnie również sceny. Podest zostanie wyposażony w instalacje elektryczne umożliwiające realizację nagłośnienia itp. Ścieżka będzie prowadziła dalej w kierunku siłowni, która zostanie przeorganizowana i przesunięta. Powstanie także punkt widokowy na szczycie skarpy. Wysunięta konstrukcja kładki pozwoli podziwiać przyrodnicze walory koryta rz. Kaczej, jak i znajdujące się na drugim jej brzegu zabytkowe zabudowania Zespołu Szkół Plastycznych i Towarzystwa Przyjaciół Orłowa.