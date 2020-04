Pierwszy taki projekt w Polsce. Oto moduł diagnostyczny przy szpitalu na gdańskiej Zaspie

Przy Szpitalu św. Wojciecha Copernicus na gdańskiej Zaspie stanął w pełni gotowy do badań moduł diagnostyczny sfinansowany przez Olivia Business Centre. Umożliwia on przeprowadzanie testów personelu na obecność koronawirusa przed budynkiem Szpitala. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce.

- Wszystko, co robimy ma na celu wsparcie personelu medycznego, który pomimo olbrzymiego ryzyka, dokłada najwyższej staranności, aby nieść pomoc w czasie bezprecedensowej dla naszego społeczeństwa sytuacji – mówi Grzegorz Kidybiński, dyrektor nadzoru inwestorskiego Olivia Business Centre. - Jesteśmy im wdzięczni i staramy się wesprzeć ich działania poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury, sprzętu, odzieży i żywności. Jeżeli będzie to konieczne, jesteśmy gotowi do jeszcze większego rozszerzenia naszego zaangażowania na rzecz lekarzy i całego personelu szpitalnego.

Olivia Business Centre sfinansowała moduł diagnostyczny, który został postawiony przy szpitalu na gdańskiej Zaspie. W pełni wyposażony obiekt zapewni niezbędne środowisko do prowadzenia testów osób z podejrzeniem zarażenia chorobą COVID-19. Co ważne, realizacja modułu od koncepcji, przez produkcję z wykończeniem pod klucz, aż po montaż na miejscu zajęła zaledwie 10 dni. Obiekt powstał w technologii budownictwa modułowego, co pozwoliło na ograniczenie czasu produkcji, jak również większą kontrolę nad zachowaniem najwyższych standardów w czasie realizacji, na czym najbardziej zależało Inwestorowi w tak wyjątkowej sytuacji. Za proces odpowiedzialna była spółka VIVIA NEXT, która do realizacji zaangażowała doświadczonych podwykonawców z branży budowlanej. Ich pełne zaangażowanie pozwoliło na tak krótki czas realizacji projektu, jak również najwyższą jakość poszczególnych części projektu. W produkcję zaangażowane były m.in. następujące firmy: Pekabex, Skills Group, EkoInbud, Ready Bathroom, Creon, Zumax, Seeger Dach, Scandinavian Express, Corleonis, Drutex, CWCC, Świat Reklamy. Co ważne, część firm wykonała swoje prace nieodpłatnie. Olivia Business Centre przekazała także testy medyczne, pozwalające wykryć obecność przeciwciał COVID-19 i zamówiła kolejne, które już są w drodze. Obecnie na jej koszt spółka VIVIA NEXT przygotowuje również kolejne obiekty modułowe, stanowiące dalsze wsparcie dla środowiska medycznego w czasie walki z pandemią koronawirusa.