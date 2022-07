Dzisiaj odbyło się otwarcie Hotelu Saskiego Kraków, Curio Collection by Hilton. To debiut Curio Collection by Hilton w Polsce. Położony w samym sercu Starego Miasta w Krakowie 117-pokojowy hotel został zaaranżowany we współpracy m.in. z Ryszardem Horowitzem.

Pierwszy w Polsce Curio Collection by Hilton debiutuje w sercu Krakowa.

W „Hotelu Saski Kraków, Curio Collection by Hilton” czerpano przy projektowaniu z jego muzycznych i kulturowych tradycji.

We współpracy ze światowej sławy krakowskim fotografem Ryszardem Horowitzem, korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów takich jak Louis Armstrong, Aretha Franklin i innych.

Dla debiutującego w Polsce Curio Collection by Hilton, Hotel Saski Kraków stał się imponującym dodatkiem do portfolio ponad 120 wyjątkowych hoteli i kurortów na całym świecie, wybranych ze względu na swój odmienny charakter. Hotel otwiera swoje podwoje, mające bogatą 200-letnią historię, oferując gościom rzeczywisty wgląd w kulturalną przeszłość Krakowa, jednocześnie zapewniając nowoczesne wygody hotelu butikowego. Tym samym Hotel Saski Kraków dołącza do rosnącej liczby fantastycznych obiektów Curio Collection w Europie, w tym Sea Breeze Santorini Beach Resort i The Emerald House Lisbon, które zostały otwarte na początku tego roku - mówi Jenna Hackett, globalna szefowa marki Canopy by Hilton oraz Curio & Tapestry Collections by Hilton.

Pierwszy w Polsce Curio Collection by Hilton debiutuje w Krakowie, fot. AKLM Agencja Kreatywna Lemoniada

Legendarny obiekt z bogatą historią, położony w centrum kulturalnej stolicy Polski „Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton” jest znakomitym uzupełnieniem naszego powiększającego się europejskiego portfolio. Z ponad 25 hotelami działającymi pod pięcioma różnymi markami i kolejnymi 20 obiektami w przygotowaniu, obecność Hiltona w Polsce szybko się rozszerza, więc jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem tej nowej oferty zarówno dla osób podróżujących w celach biznesowych, jak i turystycznych. Jest to idealne miejsce dla gości począwszy od nowoczesnego wystroju, na który wpływ miała bogata historia obiektu związana z muzyką, po doskonałą lokalizację, możliwości rekreacyjne i kulinarne. Miejsce wymarzone do zatrzymania się i poznania Krakowa - nadmienia David Kelly, wiceprezes Continental Europe, Hilton.

Muzyczna stylistyka

W „Hotelu Saski Kraków, Curio Collection by Hilton” czerpano przy projektowaniu z jego muzycznych i kulturowych tradycji. We współpracy ze światowej sławy krakowskim fotografem Ryszardem Horowitzem, korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów takich jak Louis Armstrong, Aretha Franklin i innych. Sala Saska, zabytkowa sala balowa z ręcznie odrestaurowanymi freskami, w której występowali legendarni kompozytorzy Franciszek Liszt, Johannes Brahms i Ignacy Paderewski, została ponownie otwarta. Wśród wielu nowoczesnych udogodnień, jakie są do dyspozycji gości, jest basen, spa i centrum fitness, a także centrum biznesowe.

Polska kuchnia

Elegancka restauracja hotelowa Regale Bar & Restaurant oferuje prawdziwą polską kuchnię z nowoczesnym, międzynarodowym akcentem. Dania są przygotowywane z najwyższej jakości lokalnych składników i serwowane z nowatorskimi i zachwycającymi akcentami przez Romana Pawlika, jednego z najbardziej znanych szefów kuchni w Krakowie. Do jego popisowych dań należą między innymi tarta cebulowa czy specjalnie opracowany „tort saski”.

W Regale Bar & Restaurant dzięki najlepszej sztuce przygotowywania koktajli, w tym takich jak sygnowane i dostępne tylko w tym miejscu „Saski Mule” czy „Hungarian King”, a także bogatej karcie win oraz lokalnym i domowym likierom i wódkom, można doświadczyć niezapomnianych wrażeń. Na specjalne zamówienie dostępny jest również mobilny barek do serwowania przez barmanów koktajli przy stoliku, dzięki czemu goście będą mogli jeszcze bardziej zaznać wyjątkowej atmosfery tego miejsca.

To wyjątkowe dla Krakowa miejsce, które za sprawą swoich bogatych tradycji kulturalnych zdecydowanie wyróżnia się na tle infrastruktury noclegowej w Polsce. Jestem dumy, że mogliśmy przyczynić się do utrzymania historycznej ciągłości tego miejsca, pisząc jej nowy rozdział. Co dla mnie równie ważne, dzięki funkcjom towarzyszącym, takim jak balowa Sala Saska czy Regale Bar & Restaurant, hotel dostępny będzie dla osób z zewnątrz, także mieszkańców Krakowa. Wchodząc w skład marki Curio Collection by Hilton, Hotel Saski Kraków otrzymuje rekomendację przyznawaną najbardziej wyjątkowym miejscom na świecie - mówił Jan Pilch, przedstawiciel inwestora, Abriz.

Ceny noclegów w Hotelu Saskiego Kraków, Curio Collection by Hilton zaczynają się od 690 zł.