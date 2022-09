Pierwszy w Polsce hotel Aiden by Best Western powstanie przy Legionów w Łodzi

W Łodzi przy ul. Legionów powstanie pierwszy w Polsce hotel Aiden by Best Western. To Hotel Reymont należący do Polskiego Holdingu Hotelowego zostanie zmieniony w hotel Aiden by Best Western.

REKLAMA

Hotel Reymont w Łodzi zostanie zmieniony w pierwszy w Polsce hotel Aiden by Best Western.

Należący do PHH hotel przejdzie gruntowny remont.

Wystrój wnętrz będzie inspirowany nowojorskim stylem Hamptons.

Planowana przebudowa Hotelu Reymont przy ul. Legionów 71 nie będzie gruntownym remontem, lecz raczej głębokim liftingiem mającym na celu dostosowanie obiektu do wymogów marki Aiden by Best Western.

Projekt zakłada odświeżenie budynku z zewnątrz oraz nadanie nowoczesnego stylu wnętrzom. Konieczne będzie także przeprowadzenie zmian zagospodarowania terenu dla poprawy jego funkcjonalności. Planowane jest wprowadzenie i zaakcentowanie portali wejściowych do budynku w taki sposób, aby nie ingerować w stan istniejący. Portale będą elementami dodanymi. Będzie nowa iluminacja elewacji, gzymsów, a także podświetlenie wejść, nad którymi pojawią się neony z logo marki Aiden – informuje Sonia Michejda, koordynator ds. komunikacji i PR w PHH.

Butikowo i kameralnie

Aiden by Best Western@Łódź ma być kameralnym hotelem butikowym z 62 pokojami, restauracją oraz barem. Funkcjonować ma w nim również nowoczesna siłownia.

Nowojorski styl Hamptons w hotelu Aiden by Best Western, fot. www.lodz.pl

Wystrój wnętrz będzie inspirowany nowojorskim stylem Hamptons, z meblami w odważnych kolorach charakterystycznych dla artystów fowizmu. Mają zarazem odzwierciedlać lokalny klimat. Dzięki temu każdy z hoteli Aiden jest unikalny, bo nawiązuje do miejsca, w którym się znajduje – dodaje Michejda.

Termin otwarcia będzie znany dopiero po wyborze wykonawcy przebudowy Hotelu Reymont. Aiden by Best Western w Łodzi będzie czwartym hotelem tej marki na świecie.