Pierwszy woonerf w stolicy. To projekt JEMS Architekci

W ramach inwestycji Browary Warszawskie spod kreski JEMS Architekci powstanie także pierwszy warszawski woonerf.

Miejski kwartał, który Echo Investment realizuje na warszawskiej Woli nie przestaje zaskakiwać. Deweloper przywraca miastu fragment dzielnicy, rewitalizując historyczne obiekty oraz odtwarzając jego miejski charakter. Oprócz tradycyjnych ulic i ścieżek spacerowych, powstanie tu pierwszy warszawski woonerf. Dzięki takiemu podejściu poruszanie się po Browarach Warszawskich będzie swobodne i bezpieczne, a także łączące Dzielnicę Spotkań i Smaków z miastem.

Ulica do mieszkania

Pojęcie woonerf pochodzi z języka holenderskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „ulicę do mieszkania”. Jest to tzw. żyjąca ulica - alejka miejska z zielenią, pozbawiona tranzytowego ruchu komunikacyjnego, z obsługą jedynie lokalną, o spowolnionym ruchu. Nie ma w nim rygorystycznej separacji strefy dla pojazdów i pieszych, są za to udogodnienia dla ruchu pieszego i rowerowego. Łączy restauracje, sklepy czy punkty usługowe z przestrzenią ulicy i przyjmuje wydarzenia epizodyczne: jarmarki, kiermasze, pokazy i wystawy plenerowe.

Idea woonerfu w projektowaniu ulic istnieje od lat 60. XX wieku. Była odpowiedzią na lawinowy rozrost komunikacji kołowej i próbą przeciwstawienia się zagarnianiu dotąd wielofunkcyjnych, „wolnych” przestrzeni miejskich ulic przez samochody. Ta koncepcja zachęca do promowania przestrzeni miejskiej i jej tradycyjnego charakteru jako miejsca spotkań, rekreacji, spaceru, handlu, gastronomii, wolnego ruchu, tworzenia miejsc, gdzie wir intensywnego życia może spowolnić.

Od tradycyjnej ulicy do woonerfu Haberbuscha i Schielego

Ulica wewnętrzna w Browarach Warszawskich od początku była ważnym elementem projektu. Deweloper w ręce mieszkańców Warszawy oddał wybór jej nazwy. Wybierając spośród trzech propozycji uczestnicy plebiscytu postanowili, że powinna ona upamiętniać słynnych wolskich browarników Błażeja Haberbuscha i Konstantego Schielego i to oni stali się patronami traktu. Zamysłem przyświecającym zespołowi Echo Investment i pracowni JEMS Architekci było stworzenie przestrzeni, która nawiązuje do współczesnych trendów w projektowaniu przestrzeni dla ludzi, łączących trakty komunikacyjne z okalającymi placami i terenami rekreacyjnymi.

- Zależy nam, by projekt stał się naturalną, integralną, a przede wszystkim gościnną częścią miasta. Komponujemy ofertę Browarów Warszawskich tak, by zapraszała autorskimi i wyszukanymi konceptami restauracyjnymi oraz otwartymi i zachęcającymi do spędzania czasu placami miejskimi. Sieć ulic i ścieżek poprowadzi do najważniejszych punktów kwartału, bez bramek i szlabanów. Do listy tych okazji, dla których warto będzie odwiedzić nasz kwartał dopisujemy woonerf. Jestem przekonany, że tworząc wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny Haberbuscha i Schielego według tej koncepcji kreujemy kolejne miejsce, w którego centrum stoi człowiek i jego codzienne potrzeby - mówi Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie.