Piętrowe kwietniki na stołecznych pętlach komunikacji miejskiej

Warszawskie pętle komunikacji miejskiej wypiękniały – na siedmiu z nich posadzono 7600 letnich kwiatów. Pasażerowie mogą podziwiać tysiące smoczych i boliwijskich begonii posadzonych w piętrowych kwietnikach.

Jak informuje stołeczny ratusz, w tym roku Zarząd Oczyszczania Miasta jako główną roślinę wybrał begonię o nazwie Dragon Wing, czyli smocze skrzydło. To jedne z najszybciej i najokazalej rosnących odmian. Osiągają do 70 cm wysokości, a końcówki pędów są lekko zwisające, co nadaje całej kompozycji interesujący wygląd.

Trawy ozdobne i byliny w miejskich kwietnikach

Razem z nimi na miejskich kwietnikach pojawiły się trawy ozdobne i byliny. Rozplenice japońskie i gaury swoimi delikatnymi, ale bardzo dekoracyjnymi kwiatami dodają kompozycjom uroku.

Nowością w tegorocznych aranżacjach są begonie boliwijskie. Charakteryzują się one dużymi liśćmi o zwisającym pokroju i licznymi kwiatami. Wyjątkowy jest również kształt płatków, które w tej odmianie są kielichowate, co nie jest często spotykane wśród begonii.

Smocze begonie na pętlach tramwajowych

Najwięcej, bo po 1700 smoczych begonii ogrodnicy posadzili na pętli Żerań FSO i Rondo Wiatraczna, a kolejne 1400 na pętli tramwajowej P+R Al. Krakowska. Na Nowym Bemowie pojawiło się 1200 roślin. Natomiast pętle autobusowe Esperanto i Wilanów wzbogaciły się o begonie boliwijskie. Odmienną – w zakresie użytych roślin – aranżację zyskała pętla tramwajowa Annopol, którą dekorują czerwone pelargonie bluszczolistne.

Odpowiednia pielęgnacja

Ze względu na specyfikę miejsc w których rosną, gatunki wybrane do aranżacji miejskiej przestrzeni muszą być wytrzymałe na wysokie temperatury, słońce, silny wiatr czy spaliny. Ogrodnicy przez cały rok dobierają odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne do każdej rośliny. Latem begonie i pelargonie są regularnie podlewane i nawożone, pielone, a przekwitłe kwiatostany i pożółkłe liście usuwane.