PIK Studio tym razem z inwestycją pod Radomiem

Projekt spod kreski PIK Studio właśnie otrzymał pozwolenie na budowę. Inwestor prywatny wybrał już wykonawcę i jeszcze w kwietniu br. zaczynie budowę pod Radomiem.

Projekt czterech budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej pod Radomiem, właśnie otrzymał pozwolenie na budowę.

To najnowszy projekt warszawskich architektów z PIK Studio.

Inwestor prywatny wybrał już wykonawcę i w kwietniu br. zacznie budowę.

Całe założenie znajdować się będzie na niedużej działce położonej w pięknej zielonej okolicy pod Radomiem.

Projekt czterech budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej pod Radomiem, właśnie otrzymał pozwolenie na budowę, fot. PIK Studio

Budynki zaprojektowaliśmy jako dwukondygnacyjny ze spadzistym dachem, pokrytym blachą na rąbek, każdy segment posiada własny ogródek, taras oraz trzy balkony na każdą stronę świata - nadmienia Kuba Kasprzak, architekt z PIK Studio.

Szklane balustrady oraz duże przeszklenia zapewnią optymalne nasłonecznienie wszystkich pomieszczeń , a podwyższona izolacja w oknach wyciszy dźwięki dobiegające z zewnątrz budynku. Przestrzeń mieszkalna będzie przygotowana od razu do zamieszkania lub do własnej aranżacji przez nowych lokatorów. W każdym segmencie znajdzie się instalacja TV i światłowód do podłączenia szybkiego internetu.

Drewno, cegła i stal na elewacji

Nowoczesne elewacje budynków zaprojektowaliśmy używając naturalnego drewna w formie wstawek w częściach tarasów oraz balkonów - dodaje Paweł Pałkus, architekt z PIK Studio.

Cegła i stal w pozostałych częściach elewacji nadają charakter całej formie założenia. we wszystkich budynkach znajdzie się oszczędne oświetlenie LED.

Powierzchnie utwardzone ograniczono do niezbędnego minimum.

Całe założenie znajdować się będzie na niedużej działce położonej w pięknej zielonej okolicy pod Radomiem, fot. PIK Studio

Każdy segment jednorodzinny został zaprojektowany bardzo funkcjonalnie, składa się z salonu, kuchni ze spiżarnią oraz sypialni plus toalety i komunikacja.

Na piętrze znajdują się trzy sypialnie garderoba toalety i komunikacja, poddasze jest nieużytkowe.

Całość powierzchni użytkowej zamyka się w 200 mkw.