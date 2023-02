Pionierski start-up polskich architektów wkroczył na nowy poziom. To odpowiedź na kryzys mieszkaniowy i ekonomiczny

Architektoniczny start-up Nowa Norma założony przez projektantów: Gawła Biedunkiewicza i Karola Nieradkę, połączył siły z firmą Formee, znanym producentem konstrukcji z prefabrykatów. Pod nazwą Nowa Norma by Formee architekci chcą produkować 100 funkcjonalnych i ekonomicznych domów wykonanych metodą prefabrykacji rocznie. - W odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy i ekonomiczny zaprojektowaliśmy dom o jakościowej architekturze i materiałach wykończeniowych, który będzie przystępny cenowo dzięki optymalizacji procesu wykonawczego – zapowiadają.

Ostatnie dziesięć lat w rodzimym przemyśle kreatywnym pokazało, że Polacy z sukcesem mogą wymyślać, projektować i produkować design na najwyższym poziomie. Jednym z przykładów takiej działalności jest projektowo-wykonawczy start-up Nowa Norma założony przez Gawła Biedunkiewicza i Karola Nieradkę. W 2021 roku Biedunkiewicz i Nieradka wyszli z pionierskim na polskim rynku pomysłem produkcji domów jednorodzinnych „klasy premium” wykonanych z prefabrykatów. Architekci odpowiadali nie tylko za sam projekt, ale też cały proces wykonawczy, który przy zoptymalizowanej konstrukcji z elementów prefabrykowanych mógł zamknąć się w 9 miesiącach z uwzględnieniem procesu projektowego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Opracowany przez nich modelowy dom Nowej Normy powstał na fundamentach projektu Domu w Dobrej stworzonego przez Karola Nieradkę i nagrodzonego prestiżowym Brick Award. Wyróżnieniem tym mogą pochwalić się takie polskie pracownie jak Kuryłowicz & Associates czy KWK PROMES Roberta Koniecznego. Doceniona przez autorytety z dziedziny architektury realizacja cieszyła się też popularnością wśród prywatnych klientów, którzy coraz częściej zwracali się do autora z pytaniami o podobny projekt. Było to spiritus movens koncepcji funkcjonalnych, a zarazem estetycznych domów jednorodzinnych złożonych z wyprodukowanych wcześniej elementów, która stała się podstawą Nowej Normy. Architekci sięgnęli po metodę konstrukcji z prefabrykatów, racjonalizując tym samym budowę: zmniejszając liczbę zaangażowanych ekip, rezygnując z prac wymagających ręcznej i zależnej od pogody pracy. Takie podejście obok racjonalizacji inżynierskiej niosło za sobą niezwykły komfort dla klientów dzięki eliminacji tradycyjnej, żmudnej i stresującej koordynacji budowy.

Teraz Biedunkiewicz i Nieradka znów wykazali się zmysłem prognozowania nadchodzących trendów w budownictwie. Architekci połączyli siły z firmą Formee, będącą znanym producentem i wykonawcą konstrukcji z prefabrykowanych elementów żelbetowych, który dostrzegł w start-upie niezwykły potencjał. Jako Nowa Norma by Formee spółka będzie zapewniać przystępne cenowo domy, utrzymując jakość wykończenia domów premium. Każdy z nich ma 97,6 m2 i w zależności od opcji wykończeniowej jest dostępny od 449 tys. zł netto.

Naszym założeniem był projekt dobrze przemyślanego, funkcjonalnego i zoptymalizowanego domu w cenie mieszkania. Nazwaliśmy go „Małą Normą”. To dom parterowy o powierzchni użytkowej 97,6 m2 zaprojektowany z myślą o rodzinie 2+2 albo 2+1. Znalazły się w nim przestronna część dzienna z tarasem i część nocna z trzema sypialniami, prywatnymi toaletami i pomieszczeniami do przechowywania. Tak samo jak w przypadku wykonywanych przez nas do tej pory domów „Duża Norma”, te także powstaną w technologii prefabrykowanej. Będą jednak mniejsze (domy „Duża Norma” mają około 180 m2), a tym samym bardziej przystępne cenowo – opowiada Gaweł Biedunkiewicz, architekt i inżynier.