Piotr Voelkel buduje w Poznaniu osiedle inspirowane wiejską osadą

Piotr Voelkel prowadzi w Poznaniu inwestycję Wille Bukowska. Właśnie zaprezentowano drugi etap inwestycji o nazwie Młodnik, który powstał we współpracy z pracownią architektoniczną Insomia.

REKLAMA

Drugi etap inwestycji Wille Bukowska , osiedla położonego w dzielnicy Ławica w Poznaniu, będzie nosił nazwę Młodnik.

Inwestorem jest VOX Active - spółka deweloperska z Grupy VOX, należącej do znanego poznańskiego przedsiębiorcy, Piotra Voelkela.

Przy skrzyżowaniu ulic Ławica/Witnicka powstanie w tym etapie 16 domów w zabudowie bliźniaczej i nietypowej zabudowie szeregowej.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Insomia.

Etap drugi inwestycji Wille Bukowska, którego budowa rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku tygodni, znajdzie się nieco dalej od ulicy Bukowskiej, w zacisznym otoczeniu, a od pierwszego etapu oddzieli go las będący dawniej parkiem dworskim. Na Młodniku powstanie docelowo osiedle inspirowane wiejską osadą, z 60 dwukondygnacyjnymi domami z ogrodami, mnóstwem zieleni wspólnej oraz centralnym punktem w postaci malowniczego placu.

Obecnie w sprzedaży jest pierwsze 16 domów w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej. Przy wszystkich budynkach znajdą się tarasy, zagospodarowane ogródki, które zaraz po odbiorze będzie można użytkować. W momencie przekazania mieszkańcom w ogródkach będzie rosła trawa podlewana z centralnej instalacji wyposażonej w zraszacze i linie kroplujące.

Domy będą mieć od 80 do 101 mkw. powierzchni i bardzo zróżnicowany charakter. Przyszli nabywcy wybiorą spośród sześciu typów domów, mających różne układy i wykończenie elewacji.

– Obserwujemy rynek i widzimy wyraźnie, że popularność i idący za nią sukces sprzedażowy osiągają odważne inwestycje. Takie, które odróżniają się architekturą przy wysokiej jakości wykończenia – zwraca uwagę Agata Olszyńska, dyrektor marketingu w VOX Active. – Wyraziste projekty już na stałe kojarzą się z Grupą VOX za sprawą takich inwestycji jak Concordia Design czy Bałtyk, a VOX Active rozwija tę filozofię na gruncie mieszkaniowym. Naszą misją jest tworzenie wartości dodanych wykraczających ponad oczekiwania klientów, a kolejnym tego potwierdzeniem będzie inwestycja Młodnik, która powinna przywoływać skojarzenia ze świeżością i potencjałem młodego lasu, od którego wzięła swoją nazwę – podkreśla.

W przypadku Młodnika, projekt harmonizować będzie nie tylko z naturą, ale również z historią. Teren, na którym powstaje osiedle dawniej należał do wsi Ławica, której centralnym punktem był folwark. Część domów powstanie w tym miejscu, gdzie przebiegały mury zabudowań folwarcznych, co na planie osiedla wyróżnione zostanie wykończeniem ceramiczną cegłą, częściowo odzyskaną z ruin. Oprócz czerwonej cegły, do wykończenia domów na Młodniku użyte zostaną również blacha i drewno, a część z nich będzie w całości (poza oknami) pokryta roślinnością.

Zieleń na elewacjach przyczyni się do mniejszego zużycia energii potrzebnej do ogrzania (zimą) lub schłodzenia (latem) wnętrza, fot. mat. pras.

Zieleń na elewacjach przyczyni się do mniejszego zużycia energii potrzebnej do ogrzania (zimą) lub schłodzenia (latem) wnętrza. To jednak nie jedyne rozwiązania z obszaru ograniczania wpływu inwestycji na środowisko. W standardzie znajdą się zarówno pompy ciepła, jak również instalacja fotowoltaiczna. Wśród wartości dodanych inwestor oferuje także ogrzewanie podłogowe w całym domu, wylewane schody, a nawet żaluzje zewnętrzne. Przestrzeń inwestycji zostanie zagospodarowana drogami, zielenią i oświetleniem ulic.