Piotrkowska 102 dostanie drugie życie

Podwórko wyłożone płytami z wyburzonych łódzkich fabryk, odnowione detale na elewacji... Łódzki adres, Piotrkowska 102 idzie do remontu. Kiedy rozpoczną się prace i jak będzie wyglądało po remoncie kultowe miejsce na mapie miasta?

– Program remontowy „Mia100 Kamienic” odmienił oblicze Śródmieścia Łodzi, a łodzianom stworzył komfortowe warunki do mieszkania. Ale ten program to nie tylko remonty. W Łodzi odnowa wielkomiejskiej zabudowy została połączona ze sztuką. Pasaż Róży przy ul. Piotrkowskiej 3 zaprojektowany przez Joannę Rajkowską zachwyca i bardzo szybko wpisał się w pejzaż miasta. Po nim – w kolejnym podwórku – zagościli „Sąsiedzi” Isaaka Cordala, możemy ich spotkać przy ul. Traugutta. Trzecie podwórko powstało dzięki Wojciechowi Siudmakowi. Na elewacjach pojawiły się baśniowe światy z obrazu „Narodziny dnia”. Ale to nie koniec. W ramach programu rewitalizacji powstaną kolejne podwórka. W lipcu wystartują prace w podwórku oraz przy odnowie elewacji przy ulicy Piotrkowskiej 102. Mamy już pozwolenie na budowę dotyczące podwórka, na którym znajdą się stare pofabryczne płyty żeliwne. Wkrótce rozpoczniemy również prace na elewacjach oficyn, które będziemy prowadzili tak, by łodzianie przez cały czas mogli korzystać z dziedzińca – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W zakres remontu kamienicy przy Piotrkowskiej 102 wchodzi odnowienie elewacji od strony podwórza i jego zagospodarowanie. Odtworzone będą detale, takie jak parapety i gzymsy. Zainstalowana zostanie nowa iluminacja na elewacjach przy wejściach do budynku oraz w części drzwi i parteru.

W obrębie podwórza zostaną również przebudowane instalacje podziemne. Po ich zakończeniu zostanie ułożona nowa nawierzchnia z płyt kamiennych i granitowych. W posadzkę zostaną wmontowane historyczne płyty żeliwne, pochodzące z wyburzonych łódzkich fabryk. Podwórko zachowa obecny układ z uwzględnieniem sezonowych ogródków gastronomicznych.

Budynek będzie nadal pełnił funkcje usługowo-biurowe i mieścił restauracje, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Fundację Ulicy Piotrkowskiej, biura Urzędu Miasta Łodzi (I piętro w budynku frontowym oraz część oficyny południowej).

Piotrkowska 102 to adres, pod którym od 1996 roku działa się klub Łódź Kaliska. Mieści się tu też siedziba Stowarzyszenia Artystów awangardowej grupy Łódź Kaliska, którą tworzą: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Andrzej Wielogórski.

– Głównym założeniem naszego projektu było podniesienie standardu tej przestrzeni. Zależało nam też na zachowaniu klimatu tego miejsca, który w dużej mierze tworzony jest przez najemców i ich działania. Dlatego w projekcie zagospodarowania ograniczyliśmy do minimum elementy stałe, które usztywniałyby układ podwórka. Jeśli chodzi o elewacje, to opracowane są one zgodnie ze sztuką konserwatorską. Kolorystykę elewacji oficyn określiliśmy na podstawie badań konserwatorskich kamienicy frontowej, która jest najbardziej dominującym historycznie obiektem. W trakcie prac projektowych przeprowadziliśmy dodatkowe badania konserwatorskie, w czasie których ujawniliśmy na elewacji prawej oficyny wykończenia z fugi profilowanej, barwionej w masie i ten wystrój zostanie przywrócony. Podczas konsultacji społecznych została zgłoszona propozycja, by na podwórko wprowadzić więcej zieleni, co uwzględniliśmy w projekcie w postaci pnącz na elewacjach – dodaje Wojciech Iwachow, architekt.