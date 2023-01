Piotrkowska Point przeprojektowana. To rezultat wniosku Piotra Misztala

Zaprezentowano nową odsłonę 72-metrowego budynku Piotrkowska Point, który ma powstać przy popularnym łódzkim deptaku. To projekt Design Lab Group.

W centrum Łodzi na stanąć nowa wieża mieszkaniowa o wysokości 72 metrów.

Za projekt wieżowca odpowiada pracownia Design Lab Group.

Inwestorem jest OPG Property Professionals, odpowiedzialna m.in. za inwestycję OFF Piotrkowska.

Budynek ma powstać na wprost wieżowca Piotra Misztala Golden Tower.

Budynek Piotrkowska Point został przeprojektowany po tym, jak zastrzeżenia do jego proponowanego wyglądu zgłosił łódzki deweloper Piotr Misztal, który wraz ze wspólnikiem Andrzejem Jankowskim, przystępuje do budowy Golden Tower, luksusowego apartamentowca o podobnej wysokości, który ma stanąć przy ul. Piotrkowskiej 154 (przy skrzyżowaniu z al. Piłsudskiego).

Zdaniem biznesmena projekty obu wieżowców – autorstwa tego samego studia architektonicznego Design Lab Group – były rażąco do siebie podobne, co miało szkodzić idei wyjątkowości jego przedsięwzięcia. Zarysował się konflikt, któremu zażegnały dopiero osobiste negocjacje stron. Po rozmowach inwestorów Golden Tower z Michałem Stysiem, prezesem Grupy Kapitałowej OPG, ustalono, że projekt Piotrkowska Point zostanie zmieniony tak, by nie przypominał Golden Tower. Efekt ten Design Lab Studio osiągnęło poprzez usunięcie obłości bryły projektowanego budynku i nadaniu im surowszego charakteru. Płaszczyzny elewacji tworzą pofalowane ściany łączące się ze sobą niczym ścianki sąsiadujących ze sobą ośmiokątów. Zniknęły charakterystyczne zaokrąglenia bryły całego gmachu. Z opublikowanych w sieci wizualizacji widać, że przeprojektowane zostały także okna oraz parter.

O zdanie na temat nowej odsłony Piotrkowska Point Urząd Miasta Łodzi zapytał Piotra Misztala.

– Nie budzi moich zastrzeżeń – skwitował biznesmen. – Będzie przy Piotrkowskiej większa różnorodność.

Projekt Piotrkowska Point 2 został przedłożony do akceptacji służbom konserwatorskim (inwestycja jest planowana na obszarze chronionym). Gdy zostanie zaaprobowany, Grupa Kapitałowa OPG działając na podstawie specustawy „lex deweloper” wystąpi o akceptację inwestycji do Rady Miejskiej w Łodzi (wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej.