PKO Rotunda pod lupą certyfikacji ekologicznej LEED

PKO Rotunda otrzymała certyfikat LEED na poziomie Gold. Uzyskanie certyfikatu potwierdza, że budynek jest zrównoważony, czyli w jak najmniejszym stopniu wpływa negatywnie na środowisko naturalne, a zastosowane rozwiązania zapewniają lepsze warunki zarówno pracownikom, jak i innym użytkownikom budynku. Po przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji nowa PKO Rotunda wróciła na mapę Warszawy pod koniec listopada 2019 r.

- Zrównoważony rozwój miasta to już nie tylko modny trend, ale konieczność. Potrzebujemy budynków, które oferują wysoką jakość życia i pracy, a jednocześnie szanują środowisko naturalne. Przystępując do rewitalizacji naszego flagowego oddziału, jakim jest Rotunda, od początku położyliśmy duży nacisk na aspekty środowiskowe, takie jak oszczędność energii, wody i zasobów oraz ograniczenie zanieczyszczeń. Certyfikat LEED na poziomie Gold potwierdza, że udało nam się osiągnąć te cele - mówi Rafał Antczak, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

W budynku stworzone zostało zdrowe środowisko pracy: wszystkie materiały wykończeniowe zastosowane wewnątrz mają ograniczoną zawartość lotnych związków organicznych i spełniają restrykcyjne normy wymagane w certyfikacji LEED. Zastosowano filtry zapewniające wysoką jakość powietrza wewnętrznego. Sale spotkań oraz w sale konferencyjne wyposażone zostały w czujniki dwutlenku węgla. Eksploatacja budynku została przemyślana pod kątem ekologii i kosztów: zaprojektowane instalacje pozwalają znacząco zmniejszyć zużycie wody do celów niekonsumpcyjnych. Dzięki wykorzystaniu wody deszczowej i systemu podlewania kropelkowego zużycie wody pitnej do podlewania roślin zmniejszyło się o ponad 70 proc., a dzięki wodooszczędnemu wyposażeniu toalet i kuchni zużycie wody zostało zredukowane o co najmniej 56 proc.

Szklana fasada budynku zapewnia wysoki poziom ochrony przed utratą energii cieplnej dzięki użyciu materiałów o wysokich parametrach termicznych, które jednocześnie zapewniają komfort akustyczny. Zastosowano jasne materiały w celu uniknięcia miejskiej wyspy ciepła, które są istotnym problemem miast w dobie zmian klimatu.

PKO Rotunda wyposażona jest w nowoczesne i funkcjonalne instalacje: elektryczne, teletechniczne, sanitarne i HVAC oraz przeciwpożarowe zapewniające bezpieczeństwo przebywających w niej osób. Wszystkie pomieszczenia części bankowej posiadają nowoczesne oświetlenie z funkcją sterowania natężeniem w zależności od ilości światła naturalnego. W świetliku na dachu zainstalowano osiem paneli fotowoltaicznych, które zasilają gniazda elektryczne do ładowania urządzeń przenośnych.PKO Rotunda została poddana certyfikacji ekologicznej LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design), która ocenia budynki na podstawie wielu obiektywnych kryteriów oraz określonych parametrów technicznych, m.in. zastosowanych materiałów budowlanych, zużycia energii i wody, gospodarowania odpadami, dostępu do transportu publicznego. Proces certyfikacji zaczął się już na etapie projektowania i realizacji, a zakończył kilka miesięcy po oddaniu budynku do użytkowania.