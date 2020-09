PKP buduje nowe dworce w Biadolinach Szlacheckich i Sterkowcu

Nowe obiekty w Sterkowcu i Biadolinach będą odznaczać się współczesną i nowoczesną formą architektoniczną. Obydwa dworca są realizowane w trybie „Projektuj i buduj” w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiego projektu PKP S.A. Na obydwóch dworcach będzie zainstalowane energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką, w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Nowy dworzec w Sterkowcu zostanie dodatkowo wyposażony w pompę ciepła woda-powietrze, system pozwalający na wykorzystanie wód opadowych jako wody do spłukiwania toalet, a także 12 paneli fotowoltaicznych na dachu do pozyskiwania „zielonej energii”.

Niewielkich rozmiarów, nowoczesne, komfortowe i proekologiczne – takie już niedługo będą dworce w Biadolinach Szlacheckich i Sterkowcu. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy.

Obydwa dworca są realizowane w trybie „Projektuj i buduj” w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiego projektu PKP S.A. Będą to tzw. IDS-y modułowe, czyli projekty typowe, w których zaimplementowano szereg nowoczesnych i zwiększających komfort podróżnych rozwiązań. Zastąpią one stare budynki dworców, które nie przystają do współczesnych standardów obsługi podróżnych, i które zostaną wyburzone.

Nowe obiekty w Sterkowcu i Biadolinach będą odznaczać się współczesną i nowoczesną formą architektoniczną. Dworzec w Sterkowcu zaprojektowano jako budynek parterowy, składający się z dwóch części połączonych wiatą. Pierwsza z nich to część dworcowa, w której będą mieścić się poczekalnia oraz toalety ogólnodostępne. W drugiej części, tzw. miejskiej, będzie niewielki lokal komercyjny. Pod wiatą zlokalizowane zostaną również stojaki rowerowe (11 sztuk) wraz ze stacją naprawy rowerów. Nowy dworzec w Biadolinach będzie nieco mniejszy, ale równie nowoczesny w formie architektonicznej. Pod wiatą, oprócz 11 stojaków rowerowych i stacji napraw rowerów, podróżni znajdą pawilon, w którym zlokalizowane będą niewielka ogrzewana i klimatyzowana poczekalnia oraz toalety. Dominantą architektoniczną w bryłach obydwu nowych budynków będą wieże zegarowe o wysokości 8 m.

– Program Inwestycji Dworcowych owocuje budowami dworców w całej Polsce. Już teraz takie małopolskie dworce jak na stacjach Miechów i Oświęcim cieszą oko i ułatwiają życie mieszkańcom. Teraz przychodzi czas na Biadoliny i Sterkowiec. Każda taka inwestycja to krok do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Środki unijne, którymi zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wspierają ważne dla wszystkich Polaków inwestycje, zarówno w dużych, jak i małych ośrodkach kraju. Dworce w Biadolinach i Sterkowcu to kolejne ekologiczne i przyjazne środowisku przedsięwzięcia, które powstaną przy wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

– Dworce w Biadolinach i Sterkowcu to kolejne dworce w Małopolsce, gdzie rozpoczną się niebawem prace budowlane. Podobnie jak oddany niedawno w tym regionie dworzec w Oświęcimiu będą one realizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, czyli dworców nowoczesnych, komfortowych i proekologicznych. Obecnie prace budowlane toczą się również na dworcu Kraków Swoszowice, a w trakcie prac projektowych jest m.in. duża grupa obiektów dworcowych w Dolinie Popradu – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.