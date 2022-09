PKP odmieniły dworzec w Zajezierzu. Z dbałością o historyczne detale

Zrewitalizowany z dbałością o historyczne detale i dostosowany do współczesnych oczekiwań pasażerów – taki jest w pełni zmodernizowany dworzec Zajezierze koło Dęblina.

REKLAMA

5 września br. otwarto dla podróżnych dworzec Zajezierze koło Dęblina.

Przebudowę wykonała firma Texom,

Koszt inwestycji wyniósł ok. 8,82 mln zł brutto.

Przebudowa dworca została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stanowiący ciekawą formę architektoniczną budynek dworca w Zajezierzu, znajdujący się przy linii kolejowej Radom – Dęblin, powstał w 1921 roku i jest obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.

Odzyskano pierwotnego wyglądu dworca

W ramach inwestycji budynek dworca został poddany gruntownej modernizacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i z użyciem najnowszych materiałów stosowanych w budownictwie, pozwalających na minimalizowanie kosztów eksploatacji i maksymalizację efektywności wykorzystania obiektu. Ze względu na wartości architektoniczno-historyczne budynku ingerencja w strukturę zewnętrzną obiektu była ograniczona. Polegała ona na renowacji oraz odtworzeniu pierwotnego wyglądu dworca, zwłaszcza dachu i detali architektonicznych. W czasie prac budowlanych wykonano rozbiórkę wtórnego wiatrołapu, zlikwidowano lukarny (element architektoniczny doświetlający poddasze), odtworzone zostały także zwieńczenia środkowego ryzalitu wraz z pokryciem. Na pozostałej połaci dachu odtworzono lukarny z półokrągłymi oknami oraz wszystkie iglice, łącznie z kominowymi.

Dworzec Zajezierze k. Dęblina to ciekawy przykład drewnianej architektury dworcowej z początku XX wieku, fot. PKP

Metamorfozę przeszło także wnętrze budynku – zmieniły się układ oraz funkcje pomieszczeń. Na pierwszym piętrze mieści się przestrzeń obsługi pasażerów, w której znajdują się ogrzewana poczekalnia, ogólnodostępne toalety, strefa przygotowana z myślą o najmłodszych podróżujących koleją. W poczekalni znajdą się także miejsca przygotowane do montażu dwóch automatów z napojami i przekąskami. Drugie piętro zostało pozostawione jako nieużytkowe, natomiast na parterze dworca znalazły się pomieszczenia techniczne, ochrony obiektu oraz serwerownia.

Dzięki zakończonej inwestycji zabytkowy dworzec w Zajezierzu stał się nie tylko wizytówką tej miejscowości, ale przede wszystkim obiektem nowoczesnym, komfortowym i przyjaznym środowisku. Jestem przekonany, że będzie on doskonale służyć mieszkańcom i wszystkim, którzy udadzą się z niego w podróż koleją – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Otwarcie dworca w Zajezierzu to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy kolejnej małej miejscowości zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Zajezierza oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Radomia i Dęblina. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzięki przebudowie budynek dworca jest również bardziej ekologiczny, fot. PKP

Dworzec Zajezierze k. Dęblina to ciekawy przykład drewnianej architektury dworcowej z początku XX wieku. To jednocześnie kolejny obiekt, który udało się nam otworzyć dla podróżnych po modernizacji w województwie mazowieckim. Cieszy mnie to, że w Polsce przybywa zabytkowych i jednocześnie nowoczesnych dworców, które spełniają współczesne standardy obsługi podróżnych – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dworzec Zajezierze k. Dęblina jest w pełni dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym również osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wśród nich są nie tylko pasażerowie z niepełnosprawnościami, ale także osoby starsze oraz podróżujący z małymi dziećmi i dużym bagażem. W przestrzeni pasażerskiej wyeliminowane zostały wszelkie bariery architektoniczne, takie jak progi czy wąskie przejścia. Na dworcu znalazły się również takie udogodnienia jak tablice z mapami dotykowymi obiektów, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wyświetlacze z informacjami o godzinach kursowania pociągów.

Bardziej ekologiczny dworzec

Dzięki przebudowie budynek dworca jest również bardziej ekologiczny. Pracę urządzeń i instalacji w obiekcie nadzoruje system inteligentnego zarządzania budynkiem (Building Management System), który odpowiada m.in. za optymalizację zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dworzec wyposażono również w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

W ramach inwestycji uporządkowano i zagospodarowano na nowo teren wokół budynku dworca. Pojawiły się nowa droga dojazdowa umożliwiająca zawrócenie oraz miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami i kiss&ride. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca znalazła się wiata rowerowa wraz ze stojakami dla jednośladów. Zamontowano także nowe elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci oraz tablicę multisensoryczną z planem dworca, znajdującą się przy wejściu głównym do budynku.

Przebudowa dworca kolejowego Zajezierze koło Dęblina zrealizowana została w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a przebudowę wykonała firma TEXOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Koszt inwestycji to 8,82 mln zł brutto.