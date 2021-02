PKP PLK buduje nowe perony w woj. dolnośląskim

Nowe perony przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z wiatami, tablicami i gablotami informacyjnymi oraz energooszczędnym oświetleniem to niektóre ze zmian jakie pojawią się na trasie od Jelcza Miłoszyc do Wrocławia Swojczyc. PKP PLK realizuje w woj. dolnośląskim projekt za 78 mlm zł.

Komputerowe urządzenia zabezpieczają przejazdy pociągów od Jelcza Miłoszyc do Wrocławia Swojczyc. Budowane są perony. Wykonawca pracuje między Swojczycami a Sołtysowicami. W połowie roku planowane jest wznowienie podróży z Jelcza Miłoszyc do Wrocławia. Pięć nowych przystanków zwiększy dostęp do kolei. Projekt za 78 mln zł realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z RPO woj. dolnośląskiego.

W połowie roku, po 21 latach pojedziemy pociągiem z Jelcza Miłoszyc do Wrocławia. Głównym efektem inwestycji będą szybkie, wygodne i bezpieczne podróże dla mieszkańców podwrocławskich osiedli i miejscowości z okolic Jelcza, Wojnowa i Kowal do centrum miasta. Szybka komunikacja kolejowa będzie atrakcyjną i konkurencyjną ofertą wobec komunikacji drogowej.

Istotnym efektem dotychczasowych prac jest zapewnienie od sierpnia 2020 r. przejazdu pociągów towarowych na odcinku od Jelcza Miłoszyc do stacji Wrocław Swojczyce. Dla zwiększenia przepustowości jednotorowej linii tj. umożliwienia kursowania większej liczby pociągów, wybudowano mijankę w Dobrzykowicach Wrocławskich. Przebudowywane zostały dwa mosty na trasie pomiędzy Nadolicami Wielkimi a Dobrzykowicami Wrocławskimi. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego ruchu pociągów na stacji Wrocław Swojczyce został wybudowany nowy posterunek. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne komputerowe urządzenia sterowania. Stąd kolejarze prowadzą ruch pociągów na odcinku do Jelcza Miłoszyc.

Obecnie roboty koncentrują się na odcinku Wrocław Swojczyce - Wrocław Sołtysowice. Wzdłuż trasy wykonywane jest odwodnienie m.in. odnawiane i udrożniane są przepusty. Wykonanie tych prac zabezpieczy dobry stan torowiska i zapewni sprawną jazdę pociągów. Równocześnie na odcinku Wrocław Swojczyce – Jelcz budowane są nowe perony w Dobrzykowicach Wrocławskich, Chrząstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Wrocławiu Wojnowie, Wrocławiu Strachocinie, Wrocławiu Swojczycach, Wrocławiu Kowale.

Na wszystkich 11 stacjach i przystankach podróżni będą korzystać ze 100 m peronów o wysokości 76 cm, przystosowanych do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zamontowane zostaną wiaty, tablice i gabloty informacyjne oraz funkcjonalne, energooszczędne oświetlenie. W obszarze przystanków przewidziano stojaki rowerowe.

Będzie 5 nowych przystanków dla zwiększenia dostępności do kolei mieszkańców z rejonów gdzie powstały nowe osiedla: Wrocław Popiele (w rejonie ul. Mydlanej), Wrocław Strachocin (w rejonie ul. Zagrodniczej), Wrocław Wojnów Wschodni (pomiędzy Wr. Wojnów – a Dobrzykowicami Wrocławskimi), Nadolice Małe (w rejonie drogi powiatowej nr 1925D), Chrząstawa Mała (w rejonie ul. Gajowej).

Podróż odnowioną linią będzie możliwa z prędkością do 100 km/h. Dla podniesienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych instalowane są nowe urządzenia zabezpieczające. W rogatki zostaną wyposażone m.in. ruchliwe przejazdy na ul. Strachocińskiej oraz dwa przejazdy w Dobrzykowicach i przejazd za Chrząstawą na drodze w kierunku Jelcza.

Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej z Gminami Wrocław, Czernica, Jelcz Laskowice. Gminy wykonują infrastrukturę związaną z dojściem do przystanków i parkingi.

Zakończenie prac i udostępnione linii dla ruchu pasażerskiego przewidziane jest w połowie bieżącego roku. Wartość realizowanego projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” wynosi 78,12 mln zł (netto). Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.