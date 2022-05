PKP PLK szykują przebudowę stacji w Bełchatowie

Wyższy peron, nowe ławki, wiaty i oświetlenie pojawią się na przebudowanej stacji kolejowej w Bełchatowie .

REKLAMA

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przebudowę stacji.

Stacja Bełchów zapewni lepsze przejazdy na trasie Skierniewice – Łowicz, dogodniejszy dostęp do pociągów i poprawę obsługi ruchu towarowego.



Wartość prac wynosi 58,2 mln zł a finansowanie jest zapewnione ze środków budżetowych.

Dzięki inwestycji podróżni zyskają wygodny dostęp do pociągów. Podwyższony i przebudowany zostanie peron. Będą nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Peron będzie lepiej oświetlony i wyposażony w czytelne oznakowanie. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W czasie prac podróżni będą korzystać z peronu tymczasowego.

Na stacji Bełchów zakres prac obejmuje przebudowę 4 torów i 16 rozjazdów. Wzrośnie prędkość przejazdu pociągów pasażerskich do 160 km/h (z obecnych 100 km/h), a składów towarów do 100 km/h (z obecnych 60 km/h). Dla ruchu towarowego będzie możliwy przejazd dłuższych i cięższych składów towarowych o długości 740 metrów. Takie rozwiązanie jest istotne do obsługi ważnej linii, będącej częścią kolejowego korytarza na osi wschód – zachód. Poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów zwiększą nowe urządzenia na 3 przejazdach kolejowo-drogowych oraz system monitoringu.

Sprawne przejazdy umożliwi przebudowa sieci trakcyjnej oraz nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poprawi się przepustowość linii, dzięki czemu z trasy skorzysta większa liczba składów. Rozpoczęcie prac przewidziano we wrześniu br.

Prace na odcinku Bełchów – Łowicz realizowane są ze środków krajowych w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Bełchów – Łowicz Główny w ramach zadania prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”. W ramach projektu przebudowane zostały już tory na odcinku Bełchów – Łowicz oraz zmodernizowany przystanek Bobrowniki. Wartość tych prac to ok. 35 mln zł.