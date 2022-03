PKP PLK szykuje zmiany na linii z Wągrowca w kierunku Gołańczy

Zmodernizowane perony, nowe przystanki - PKP PLK przedstawiło projekt prac na linii z Wągrowca w kierunku Gołańczy.

Lepszy dostęp do kolei między Wągrowcem a granicą Wielkopolski szykują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podróżni zyskają nowe perony, pociągi pojadą niewykorzystywanym teraz odcinkiem trasy.

Projekt inwestycji – z dofinansowaniem z UE w ramach RPO województwa wielkopolskiego – będzie gotowy w II poł. 2023 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zapewnienie części finansowania do przygotowania dokumentacji dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa – prace przygotowawcze”. Z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone zostanie 6 mln zł.

Inwestycja zwiększy dostęp do kolei – pociągi pojadą nowym torem na ok. 30 km od Wągrowca do granicy województwa. Odtworzony zostanie niewykorzystywany od 2004 r. odcinek Gołańcz – Panigródz. Trasa będzie przystosowana do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla składów towarowych. Bezpieczeństwo zwiększy przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, Sprawne przejazdy zapewnią nowoczesne urządzenia sterowania. Linią będzie mogło przejechać więcej pociągów dzięki budową mijanek w Roszkowie Wągrowieckim i Grylewie.

Lepsze warunki podróży zapewnią zmodernizowane perony na 6 stacjach i przystankach, m.in. Kobylec, Grylewo i Gołańcz. W Wągrowcu mieszkańcy zyskają nowy przystanek w rejonie ul. Rogozińskiej. Będą wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Podpisanie umowy z wykonawcą na projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa – prace przygotowawcze” planowane jest pod koniec marca br.

Po zapewnieniu finansowania, dokument umożliwi prace przewidywane jest w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.

Uzupełnieniem prac w Wielkopolsce będzie przygotowywana rewitalizacja linii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Planowana jest modernizacja peronów i przystosowanie niewykorzystywanego obecnie odcinka granica regionu – Kcynia do obsługi pociągów pasażerskich. Przepustowość trasy zwiększy budowa mijanki między Kcynią a Nakłem nad Notecią. Dzięki inwestycji możliwe będą przejazdy pociągów pasażerskich z Poznania do Bydgoszczy przez Kcynię. Dokumentacja, przy wykorzystaniu środków UE z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie przygotowana do końca 2023 r.