PKP przebudowały dworzec w Opalenicy. Już jest otwarty dla podróżnych

Funkcjonalny, z nowocześnie urządzoną przestrzenią obsługi podróżnych, poddaną renowacji elewacją i otoczeniem, a do tego komfortowy, dostępny i proekologiczny – taki jest dworzec w Opalenicy po zakończonej przebudowie.

Choć podróżni mogli już korzystać z części dworca od listopada ubiegłego roku, gdy obsługa podróżnych została przeniesiona z powrotem do niego po likwidacji dworca tymczasowego, to dziś zakończono inwestycję i obiekt został oficjalnie otwarty dla podróżnych. Przebudowę dworca w Opalenicy zrealizowano w ramach Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej renowację przeszła elewacja budynku, na której odtworzono detale architektoniczne, a także symetrię okien. Największą zmianą w wyglądzie budynku jest zastąpienie części ścian od frontu dworca przeszkloną fasadą doświetlającą przestrzeń obsługi podróżnych, a także wyburzenie przybudówki po zachodniej stronie dworca i budowa w jej miejsce wiaty rowerowej z betonu architektonicznego dla ponad 50 jednośladów. Budynek dworca zyskał również iluminację nocną, a także napisy z nazwą dworca oraz „dworzec kolejowy”.

Przestrzeń obsługi podróżnych zaaranżowano w nowoczesny sposób, z dużym dostępem światła dziennego. Dostaje się ono do wnętrza poprzez szklaną fasadę od strony miasta oraz wielkoformatowe okna wkomponowane w elewację od strony peronów. Kolorystyka wnętrza jest utrzymana w jasnych barwach i modnych szarościach. Wewnątrz podróżni znajdą przestronną poczekalnię z ławkami, gablotami na rozkłady jazdy, elektronicznymi tablicami odjazdów i przyjazdów pociągów oraz nowoczesnym systemem informacji głosowej. Na parterze dworca mieszczą się również kasa biletowa oraz toalety. Do wynajmu przygotowano lokal handlowo-usługowy na parterze oraz pomieszczenia na piętrze budynku.

Otwarcie dworca w Opalenicy to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy miasta zyskali dzięki temu komfortowy, przyjazny środowisku i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek dworcowy. Mam nadzieję, że zmodernizowany, historyczny dworzec, stanie się jedną z wizytówek miasta oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Poznania. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.