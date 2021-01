PKP S.A. modernizuje kolejne dworce. Projekty już gotowe!

Kolejne dworce kolejowe przejdą modernizacją. PKP S.A. na przełomie 2020 i 2021 r. ogłosiły przetargi na wybór wykonawców prac budowlanych na Pomorzu, w pobliżu Radomia oraz na Śląsku.

Pomorskie inwestycjami stoi

Bezsprzecznie największą inwestycją prowadzoną przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych jest trwająca przebudowa historycznego gmachu dworca Gdańsk Główny. Nie mniej jednak pomorskie to również trzecie województwo w Polsce, gdzie w obecnej edycji programu inwestycyjnego PKP S.A. będzie zrealizowanych najwięcej inwestycji, bo aż 22. Dworce w Prabutach, Tczewie i Pszczółkach już są w przebudowie, a po rozstrzygnięciu przetargów dołączą do nich dworce Gdańsk Wrzeszcz i Pruszcz Gdański. Pierwszy z nich to obiekt pochodzący z 1952 roku, który zostanie kompleksowo zmodernizowany. Przy jego projektowaniu uwzględniono nowoczesne trendy w architekturze, a także poprawę funkcjonalności układu przestrzennego. Dzięki planowanej przebudowie zmieni się wygląd dworca. W miejsce rozproszonych dobudówek obiekt zyska jedną spójną bryłę. Elewacja zostanie wykonana ze stali i szkła, co ma podkreślić nowoczesny i nieco industrialny charakter nowego dworca. Najbardziej reprezentacyjną jej częścią będzie wejście do strefy obsługi podróżnych, gdyż zostanie one zaakcentowane wielkoformatowym przeszkleniem, a także wejście prowadzące bezpośrednio do tunelu na perony. Całkowicie w nowy sposób zaprojektowano również przestrzeń obsługi podróżnych, a także lokale komercyjne oraz towarzyszące im przestrzenie pod ogródki letnie. Dworzec po przebudowie będzie w pełni przystosowany do obsługi osób o ograniczonej mobilności. Architekci przewidzieli również wdrożenie szeregu rozwiązań, które sprawią że obiekt stanie się proekologiczny. Drugi z dworców, w Pruszczu Gdańskim, zostanie wybudowany od podstaw w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, według autorskiego koncepcji PKP S.A. Obiekt będzie łączył w sobie nowoczesną formę architektoniczną, funkcjonalność oraz ekologię, a także będzie przystosowany do obsługi osób o ograniczonej mobilności. W jego wnętrzu zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni, toalety, pomieszczenia kas biletowych oraz niewielki lokal komercyjny. Metamorfozę przejdzie otoczeniu budynku. Na nowo zostaną zaaranżowane tereny zielone oraz parking. Obydwa obiekty będą wyposażone w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesne systemy informacji głosowej.